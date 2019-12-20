Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецАкционеры «Яндекса» одобрили изменение структуры управления

Как сообщили в пресс-службе компании, новшество поддержали 99% участников собрания акционеров, явка на котором составила более 70%. Изменения в структуре управления компанией должны вступить в силу до конца первого квартала 2020 года.
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