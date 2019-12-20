Общество
News.ruАкционеры «Яндекса» одобрили изменения в корпоративной структуре
Публичные акционеры «Яндекса» поддержали изменения в структуре корпоративного управления компанией. 20 августа на внеочередном собрании владельцы акций класса А отдали более 99% голосов в поддержку предложений совета директоров.
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Происшествия
Спецназ взял штурмом зал суда, где собрались соратники Кузьменко
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Общество
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт
Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
Общество
Эксперты Роскачества дали советы по выбору красной икры
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Происшествия
В Москве «заминировали» все станции метро
Ранее в пятницу в Москве были "заминированы" более 20 школ, около десяти детских садов, 11 судов, аэропорты Домодедово и Шереметьево, одна станция Московского центрального кольца, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Московский авиационный и Московский архитектурный институты.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве.
Политика
Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
Политика
Матвиенко заявила о возможности донастройки Конституции
На большой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что из Конституции может быть изъята «оговорка», разрешающая главе государства избираться на свой пост более двух раз при условии, что между вторым и третьим сроком будет перерыв.
Происшествия
В подмосковном автобусе обнаружили бомбу
В подмосковном Реутове в одном из автобусов маршрута №14 обнаружен пакет, предположительно, со взрывным устройством.
Наука
Семантика эмоций оказалась одновременно культурно обусловленной и универсальной
Соответственно, в каждом языке есть слова, которые эти эмоции выражают, а из-за того, что эмоции — универсально базовые, семантически эти слова в разных языках можно назвать эквивалентными.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Кино
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат
Космос
Глава НАСА сообщил об отмене стыковки Starliner с МКС
НАСА отменил запланированную стыковку американского корабля Starliner с Международной космической станцией (МКС).
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Общество
Власти ДНР планируют повысить доходы населения до уровня регионов РФ
В ДНР будут поэтапно повышаться доходы населения, заявил глава республики Денис Пушилин, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
Политика
ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину в день пресс-конференции
Выяснилось, что показатель одобрения деятельности президента в день пресс-конференции вырос в сравнении со значениями прошлой недели - с 62,5% до 64%.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Политика
Путин заявил об отказе от второго подряд президентского срока
Президент отметил, что в Конституции есть лазейка, которая тревожит многих политологов. Она касается двух президентских сроков подряд.
Шоу-бизнес
Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм снялась обнаженной
32-летняя американская плюс-сайз модель Эшли Грэм готовится впервые стать мамой: она решилась на фотосессию на позднем сроке беременности.
Футбол
Французский футболист Ле Таллек не сможет выступать за сборную России
Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, который получает российское гражданство, не сможет выступать за сборную России.
Происшествия
Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ
Американца приговорили к 15 годам тюремного заключения за поджог флага ЛГБТ-сообщества.
Авто
Немецко-китайский Borgward BX3 поступил в продажу
Бюджетный кроссовер Borgward BX3, запатентованный в России этой осенью, наконец, представили официально.
Авто
5 законов, которыми власти сильно расстроят автовладельцев в 2020 году
Ежегодно власти находят все новые способы осложнить жизнь или «закрутить» гайки российским автовладельцам.
Футбол