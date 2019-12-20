Общество

News.ruNews.ruАкционеры «Яндекса» одобрили изменения в корпоративной структуре

Публичные акционеры «Яндекса» поддержали изменения в структуре корпоративного управления компанией. 20 августа на внеочередном собрании владельцы акций класса А отдали более 99% голосов в поддержку предложений совета директоров.
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Акционеры «Яндекса» одобрили создание фонда, в который будет передана «золотая акция»

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Акционеры компании «Яндекс» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре управления

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