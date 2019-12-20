Общество
News.ruАкционеры «Яндекса» одобрили изменения в корпоративной структуре
Публичные акционеры «Яндекса» поддержали изменения в структуре корпоративного управления компанией. 20 августа на внеочередном собрании владельцы акций класса А отдали более 99% голосов в поддержку предложений совета директоров.
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Происшествия
В Москве «заминировали» все станции метро
Сотрудники оперативных служб проверяют анонимное сообщение об угрозе взрывов на всех станциях метро в Москве.
Политика
На Украине заявили, что спасут Европу от газового кризиса
Глава "Нафтогаза" отметил, что для подписания нового контракта на транзит голубого топлива нужен месяц.
Происшествия
Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке
Второй сотрудник ФСБ, получивший тяжелые ранения в четверг в районе Лубянки, скончался в больнице, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Политика
Резолюция Европарламента о Второй мировой задела Путина
Президент России Владимир Путин признался, что его удивила и задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы».
Политика
На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина
«Национальный совет принял решение о проверке телеканала «Наш» из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора», — сообщил он.
Политика
Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Парламент Великобритании поддержал законопроект по Brexit во втором чтении, свидетельствуют данные голосования в пятницу.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Хоккей
Овечкин занял третье место в рейтинге лучших игроков НХЛ десятилетия
Российский хоккеист Александр Овечкин появился в списке 100 лучших игроков НХЛ десятилетия.
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
Происшествия
Суд отправил под домашний арест нового фигуранта дела Baring Vostok
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 13 января бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Общество
Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России
Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Общество
Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета
Блогер Игорь Мороз опубликовал на YouTube видео, в котором объяснил, что сбросил Mercedes Gelandewagen с вертолета, потому что разочаровался в машине.
Космос
NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Авто
Дилеры пообещали подорожание машин с января
Не ждать новогодних чудес по части цен на автомобили призвал президент группы Favorit Motors Владимир Попов, предупредивший, что все машины, по крайней мере, в среднем ценовом сегменте, точно подорожают минимум на 35-100 тысяч рублей.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Авто
Опубликованы снимки эксклюзивной версии «Буханки» от УАЗа
Ульяновское предприятие получило Одобрение типа транспортного средства на «Буханку» с новыми опциями, снимки которого появились в Сети.
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
Хоккей
Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» и «Бостона»
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Политика
Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
Футбол
Французский футболист Ле Таллек не сможет выступать за сборную России
Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, который получает российское гражданство, не сможет выступать за сборную России.
Игры
В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве.
Экономика
Белоруссия взяла деньги у Китая вместо России
О готовности Белоруссии взять кредит у Китая вместо России говорилось еще летом 2019-го.
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Общество
Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции об экстрадиции
Защита россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, обжаловала решение греческого Минюста о его экстрадиции во Францию.