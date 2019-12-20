Общество
КоммерсантъАкционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре управления
Акционеры «Яндекса» проголосовали за изменение структуры корпоративного управления компанией, предложенное ее советом директоров, говорится в сообщении «Яндекса». Владельцы акций класса А отдали более 99% голосов в поддержку предложения при явке в 74%.
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Политика
Орешкин назвал три несогласованных вопроса между РФ и Белоруссией
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что между РФ и Белоруссией осталась группа из трех нерешенных вопросов.
Происшествия
Отец предполагаемого стрелка с Лубянки прокомментировал инцидент
Отец названного СМИ стрелка, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке, Фатих Манюров прокомментировал инцидент.
Футбол
Сборная России сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила за собой 38-ю строчку с 1470 очками. Возглавляет рейтинг по-прежнему Бельгия, у которой 1765 очков.
Хоккей
Овечкин занял третье место в рейтинге лучших игроков НХЛ десятилетия
Российский хоккеист Александр Овечкин появился в списке 100 лучших игроков НХЛ десятилетия.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Наука
Каждый пятый человек на Земле заражен опасными червями
Следы заражения круглыми паразитическими червями нашли у каждого пятого человека на Земле.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Политика
На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
Общество
Минюст Греции одобрил экстрадицию Винника во Францию
Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, во Францию.
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске
Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.
Экономика
Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка
Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Политика
Путин ответил на вопрос журналистки Би-би-си обстоятельно и подробно
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Космос
В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner
Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
Политика
«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд
"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Политика
В Германии назвали санкции США по «Северному потоку-2» непонятными
В Германии назвали «непонятными» введенные США санкции в отношении реализации проекта строительства «Северного потока-2».
Технологии
Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников
Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Общество
В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России
В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Здоровье
Названы профессиональные заболевания водителей
Медики рассказали о пяти недугах, которым чаще всего подвержены профессиональные водители.
Происшествия
Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева перекрасила свои волосы в розовый цвет
Настя Ивлеева продемонстрировала подписчикам новый цвет волос. Ведущая перекрасилась в розовый, решив изменить имидж.