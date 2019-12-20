Общество

КоммерсантъКоммерсантъАкционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре управления

Акционеры «Яндекса» проголосовали за изменение структуры корпоративного управления компанией, предложенное ее советом директоров, говорится в сообщении «Яндекса». Владельцы акций класса А отдали более 99% голосов в поддержку предложения при явке в 74%.
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Акционеры «Яндекса» одобрили создание фонда, в который будет передана «золотая акция»

ТАСС08:09

Акционеры компании «Яндекс» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре управления

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