Общество

ВедомостиВедомостиАкционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией

Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Акционеры «Яндекса» примут решение относительно создания нового фонда с «золотой акцией»

ТАССвчера в 16:05

Акционеры Яндекса сегодня должны обсудить создание Фонда общественных интересов

Эхо Москвы00:45

Акционеры «Яндекса» одобрили создание фонда, который получит «золотую акцию»

ПРАЙМ07:21

События предстоящего дня: пройдут внеочередные собрания акционеров «Яндекса» и НЛМК

Finam.Ruвчера в 13:00

«Яндекс» планирует создание фонда с «золотой акцией»

ГЛАС.RUвчера в 17:29

Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией

Ведомости07:22

Акционеры Yandex одобрили реструктуризацию компании

РБК07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Политика

Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко

В свою очередь посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров 7 декабря, заявил, что президентам удалось согласовать проекты «дорожных карт» по вопросам сотрудничества таможенных служб и электроэнергетики.
РБК 07:27
Происшествия

Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Коммерсантъ 07:49
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Общество

Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке

Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
РБК вчера в 10:41
Космос

НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту новейшего корабля Starliner, который в пятницу отправился в первый испытательный полет к МКС.
РИА Новости 07:49
Армия и оружие

В Польше российские МиГ-29 предпочли американским F-35

Русская Планета 03:13
Экономика

Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO

Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
РБК 06:22
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Футбол

Жардима могут уволить из «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может быть отправлен в отставку, сообщает издание Matin.
Bookmaker-ratings.ru 18 декабря в 13:14
Экономика

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 07:39
Политика

Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
РИА Новости 05:28
Происшествия

Осужденный фигурант «московского дела» Чирцов пропал в СИЗО

Издание «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката добавило, что в СИЗО «Бутырка» господина Чирцова нет. СИЗО отказалось сообщать его местоположение.
Коммерсантъ 07:53
Общество

Власти ДНР планируют повысить доходы населения до уровня регионов РФ

В ДНР будут поэтапно повышаться доходы населения, заявил глава республики Денис Пушилин, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 05:00
Происшествия

Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
ТАСС 06:41
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

РИА Новости 02:33
Политика

МИД Украины отреагировал на слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Общество

Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»

С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.
Ведомости 04:59
Здоровье

Первым замминистра здравоохранения Дагестана назначена Татьяна Беляева

Первым заместителем министра здравоохранения Дагестана назначена Татьяна Беляева.
Махачкалинские известия 06:20
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Газета.Ru 04:43
Шоу-бизнес

В Сети появились фото голой плюс-сайз модели Эшли Грэм

Фото обнаженной американской плюс-сайз модели Эшли Грэм появились в Сети. Снимки были опубликованы в ее Instagram.
Росбалт 06:28
Политика

Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным днем

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что согласен с аргументами в пользу выходного дня 31 декабря.
Zab.RU вчера в 07:11
Религия

Патриарх допустил частичное ведение богослужения на русском языке

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.
РИА Новости 07:17
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Наука

Шимпанзе создают рок-музыку, кидая камни в деревья

Точную причину ученые пока не знают, но предполагают, что шимпанзе кидают камни только в те деревья, которые при ударе издают более насыщенный и долгий звук.
Машины и Механизмы 18 декабря в 02:09
Политика

Путин поддержал украинскую идею по «нормандскому формату»

Владимир Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате".
ТВ Центр 06:10
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:09
Кино

Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

ФАН 05:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное