Общество

ВедомостиВедомостиАкционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией

Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
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Акционеры «Яндекса» одобрили изменение структуры корпоративного управления

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