Общество
КоммерсантъАкционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре управления
Акционеры «Яндекса» проголосовали за изменение структуры корпоративного управления компанией, предложенное ее советом директоров, говорится в сообщении «Яндекса». Владельцы акций класса А отдали более 99% голосов в поддержку предложения при явке в 74%.
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Происшествия
Отец предполагаемого стрелка с Лубянки прокомментировал инцидент
Отец названного СМИ стрелка, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке, Фатих Манюров прокомментировал инцидент.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
Космос
NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская компания Boeing сообщили о нештатном выведении корабля Starliner на орбиту.
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве
Политика
Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти
Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Политика
Орешкин назвал три несогласованных вопроса между РФ и Белоруссией
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что между РФ и Белоруссией осталась группа из трех нерешенных вопросов.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
Политика
Путин ответил на вопрос журналистки Би-би-си обстоятельно и подробно
Политика
Владимир Путин выступил против серьезных изменений в Конституции
Высказался президент и насчет оговорки "подряд" касательно прописанных в Конституции двух сроков полномочий одного и того же лица в качестве главы государства.
Общество
С 1 января водителей обяжут наносить на авто новую маркировку
В самом начале следующего года в России вступает новое требование к идентификационным номерам авто – если они проржавели, водителя обязывают наносить на автомобиль специальную полицейскую маркировку.
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о своем отце
Политика
В Германии назвали санкции США по «Северному потоку-2» непонятными
В Германии назвали «непонятными» введенные США санкции в отношении реализации проекта строительства «Северного потока-2».
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Спорт
WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России
Пиковый показатель пришелся на 2015 год – 1929 нарушений. Чаще всего антидопинговые правила нарушались в бодибилдинге – 266 случаев (22%).
Общество
Эндокринолог перечислила признаки нарушения метаболизма
Люди не могут быстро похудеть из-за медленного метаболизма.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Политика
Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
Общество
В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России
В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.