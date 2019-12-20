Общество

КоммерсантъКоммерсантъАкционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре управления

Акционеры «Яндекса» проголосовали за изменение структуры корпоративного управления компанией, предложенное ее советом директоров, говорится в сообщении «Яндекса». Владельцы акций класса А отдали более 99% голосов в поддержку предложения при явке в 74%.
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Акционеры «Яндекса» одобрили создание фонда, в который будет передана «золотая акция»

ТАСС08:09

Акционеры компании «Яндекс» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре управления

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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

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В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

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РИА Новости 07:00
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Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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Путин ответил на вопрос журналистки Би-би-си обстоятельно и подробно

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Владимир Путин выступил против серьезных изменений в Конституции

Высказался президент и насчет оговорки "подряд" касательно прописанных в Конституции двух сроков полномочий одного и того же лица в качестве главы государства.
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В самом начале следующего года в России вступает новое требование к идентификационным номерам авто – если они проржавели, водителя обязывают наносить на автомобиль специальную полицейскую маркировку.
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Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой

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Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В Германии назвали санкции США по «Северному потоку-2» непонятными

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Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
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Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
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В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
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