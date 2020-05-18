Общество
Lenta.ruРоссийские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщило местное издание NRC.
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Общество
В Башкирии для пожилых людей вновь вводят режим самоизоляции
Республиканский указ подготовлен с учетом поручения президента России Владимира Путина о введении режима самоизоляции для людей 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Башинформ 04:24
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Общество
Паспортные данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в сети
Сумма штрафа за нарушение самоизоляции в Москве составляет 4000 руб. Их выписывают жителям Москвы с диагнозом COVID-19, находящимся дома и нарушившим режим самоизоляции.
Ведомости 05:09
Экономика
Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме.
Ведомости вчера в 17:06
Технологии
YouTube больше не считает разрешение 720p высоким качеством
Отметку HD теперь можно увидеть рядом с разрешением 1080p или выше, а более низкий уровень качества классифицируется как SD (Standard Definition).
3DNews 04:40
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Общество
65 человек заболели коронавирусом за сутки в Самарской области
Трое из заболевших ранее контактировали с зараженными (двое в Ставропольском районе и один в Сызранском районе).
Волга Ньюс вчера в 04:15
Футбол
Президент УЕФА: «80 процентов лиг доиграют сезон»
Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью BeIn предположил, сколько европейских чемпионатов будут доиграны.
Спорт-Экспресс 16 мая в 06:17
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16
Общество
На предприятии «Полюс Золото» выявили 866 случаев коронавируса
Как сообщили в компании «Полюс Золото», первичные тесты выявили 866 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», однако из них подтверждено только 364 случая.
НГС24 04:42
Общество
Epic Games раздала игр на сумму больше ₽150 тысяч
Начиная с декабря 2018 года магазин Epic Games Store раздал 108 видеоигр на сумму $2 141 (примерно ₽157 тыс.).
CyberSport.ru 01:08
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Космос
Маск заявил, что запустить 10 тыс. ракет на Марс не проблема
Основатель SpaceX Илон Маск не считает проблемой запуск 10 тыс. ракет на Марс для проведения на его полюсах термоядерных взрывов, чтобы создать там условия для земной жизни.
ТАСС 05:04
Политика
Песков продолжает лечение от коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
Политика
Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма
Эксперты политического директората министерства иностранных дел Украины разработали «стратегию деоккупации Крыма».
Lenta.ru 03:04
Происшествия
В Уфе бывшего чиновника обвиняют в покушении на мошенничество
Уфа, 18 мая 2020, 09:45 — REGNUM Бывшего директора департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии обвиняют в покушении на мошенничество в Уфе.
REGNUM 02:45
Гаджеты
SMIC больше не сможет поставлять чипы для Huawei
В компании уверяют, что на их складах находится достаточно комплектующих, но все же их количество имеет какие-то пределы, и Huawei придется искать новых поставщиков, не подпадающих под американские санкции.
RuNews24.ru 03:46
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора
Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19.
Вести.Ru вчера в 05:25
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
В Ярославле медведь напал на человека
REGNUM 02:27
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Происшествия
Воры в законе Полтава и Ислам Большой скончались за одни сутки
Два вора в законе — 44-летний Ислам Эдильгиреев, известный в криминальных кругах как Ислам Большой, и 82-летний Владимир Дрибный (Полтава) скончались 15 мая.
Lenta.ru 03:45
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru вчера в 05:10