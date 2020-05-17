с чего всё началось

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.

Общество Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times. 46

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 104

Общество Сын писателя Солженицына возглавил СУЭК Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании. 227

Музыка Клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире Последний трек «Hypnodancer», где участники группы в шутку предстают мошенниками в казино, за десять дней собрал больше 33 миллионов просмотров и 1,4 миллиона лайков в YouTube. 581

Происшествия Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск. 21

Общество 77 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Политика Названа предполагаемая дата голосования по поправкам в Конституцию Днем для голосвания может стать 24 июня. Новая дата голосования по поправкам в Конституцию будет назначена Владимиром Путиным. 910

Политика Вход в редакцию «Гордон» в Киеве закидали яйцами Как сообщает украинский телеканал "Общественное телевидение", в Киеве у входа в редакцию проекта "Гордон" собралась толпа радикалов, возмущенных интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения Донбасса Игорем Гиркиным.

Общество Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, сколько людей с 18 мая вернулись на рабочие места на строительных площадках и промышленных предприятиях. 4

Политика Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. 170

Экономика Американские индексы идут вверх В понедельник, 18 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки пребывают в первой половине торгов на положительной территории благодаря воодушевляющим заявлениям главы ФРС Джерома Пауэлла, а также известиям о значительном прогрессе в разработке вакцины от коронавируса.

Происшествия В Костромской области нашли мертвым московского профессора Прокуратура Костромской области возбудила уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого обнаружено в русле одной из местных рек. 30

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России. 79

Космос К чему приведет начавшийся солнечный минимум Специалисты уточняют, что Солнце не становится тусклым в период солнечного минимума, а просто немного успокаивается.

Футбол Президент «ПСЖ»: Роналду демонстрирует уникальную решимость Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о португальском нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Общество Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. 1

Политика СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске. 5