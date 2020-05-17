с чего всё началось

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.

Общество Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая. 17

Происшествия В Петербурге возбудили дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Санкт-Петербурга, где автомобиль такси после аварии выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми. 318

Кино Звезда «Волка с Уолл-стрит» признан главным матерщинником в Голливуде Американская компания Buzz Bingo провела исследование, в котором попыталась выяснить самых сквернословящих актеров в голливудском кино.

Армия и оружие Индийский генерал заявил, что ВВС страны отказываются от приобретения F-21 американского производства Из Индии приходят сообщения о том, что командование ВВС страны решило отказаться от рассмотрения возможности приобретения американских истребителей F-21.

Армия и оружие Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о характеристиках «супер-пупер-ракеты», о которой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. 29

Общество В Пермском крае внесены изменения в указ о самоизоляции Региональный штаб по борьбе с коронавирусом внес уточнения в указ об ограничительных мерах на территории Пермского края.

Шоу-бизнес Анна Семенович показала своих родителей Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет. 2

Общество ВРНС инициирует полномасштабное расследование причин пандемии Всемирный Русский Народный Собор (международная организация под эгидой Русской Православной Церкви, возглавляемая Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом) требует расследовать причины пандемии и провести прокурорскую проверку в сфере разработок и производства вакцины от COVID-19 с учётом Стратегии национальной безопасности РФ. 9

Общество Россияне смогут увидеть МКС в небе Почти все жители России смогут увидеть Международную космическую станцию (МКС) в вечернее время до конца мая. 241

Политика США могут разметить ядерное оружие в Польше Чуть позже посол США в Польше Джорджетта Мосбахер написала в своём Twitter, что США могут передислоцировать своё ядерное оружие из Германии в Польшу. 213

Шоу-бизнес Руни Мара и Хоакин Феникс впервые станут родителями Зарубежные СМИ сообщили, что актриса Руни Мара находится на пятом месяце беременности.

Общество Правительство внесло правки в документ по доплатам медикам Правительство России исключило фразу об «отработанном времени» из документа о выделении дополнительных средств медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. 8

Кино В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. 42

Общество В Минздраве назвали число медиков, получивших дополнительные выплаты В Минздраве назвали число медиков, которые работают с больными коронавирусом, получивших дополнительные выплаты.

Общество Киноцентр «Соловей» стал самым посещаемым в 2019 году Московский киноцентр "Соловей", здание которого начали сносить, занял первое место по посещаемости в 2019 году.