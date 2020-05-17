с чего всё началось

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.

Политика СБУ открыла дело о госизмене в отношении Ермака и Кучмы Речь идет о главе офиса президента страны Андрее Ермаке и полпреда Украины на переговорах контактной группы в Минске Леониде Кучме. 5

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 67

Экономика Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций. 5

Общество В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятие спортом 12 мая власти Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе. 401

Происшествия В Ярославле таксисты спасли мужчину, на которого напал медведь Медведь вышел из леса и напал на мужчину в Ярославле, но его спасли таксисты и отвезли в больницу, раны оказались достаточно легкими, сообщила РИА Новости представитель областного департамента здравоохранения в понедельник. 116

Космос Астрономы начали изучать мощные штормы на Юпитере Ученые приступили к изучению штормов на Юпитере. Высота подобных катаклизмов на газовом гиганте может достигать 65 км, отмечают специалисты.

Кино Скончался французский актер Мишель Пикколи Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей. 6

Экономика Huawei заняла 40% рынка смартфонов в России Китайская Huawei по итогам первого квартала 2020 года смогла укрепить лидерство на российском рынке, заняв 40% в поставках смартфонов в страну, что стало рекордной долей для компании, следует из отчета IDC, с которым ознакомился "Ъ". 1

Происшествия В Костромской области нашли тело профессора из Москвы Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. 28

Происшествия Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина. 453

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 56

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 93

Политика Путин и Алиев обсудили ситуацию с гражданами Азербайджана в Дагестане Москва, 18 мая 2020, 17:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество азербайджанцев, которые не могут выехать домой из-за закрытия государственных границ на фоне пандемии. 1

Музыка «Евровидение 2021» пройдет в Роттердаме В финале шоу было объявлено, что в 2021 году "Евровидение" пройдет в Роттердаме, на Ahoy Arena. 61

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,7K

Общество Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости. 1

Шоу-бизнес Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями По данным издания Page Six, актеры Хоакин Феникс и Руни Мара, романтические отношения которых начались во время съемок фильма «Мария Магдалина», где они играли главных героев, в первый раз станут родителями.

Хоккей Названы самые высокооплачиваемые игроки следующего сезона КХЛ Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами следующего сезона КХЛ станут игроки «Динамо» — нападающий Вадим Шипачев и защитник Дмитрий Яшкин, которые получат 120 и 95 млн рублей за сезон соответственно.