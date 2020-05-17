с чего всё началось

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.

Единоборства Тренер Раджабов высказался о состоянии отца Нурмагомедова Тренер команды чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA Руслан Раджабов рассказал о состоянии находящего в больнице отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова.

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 54

Кино Warner перезапустит трилогию «Темный рыцарь» в Гонконге и на Тайване Студия Warner Bros. покажет трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене в кинотеатрах Гонкога и Тайваня в преддверии премьеры блокбастера "Довод".

Политика США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме. 11

Политика Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. 97

Технологии Операция Steel Wave в Rainbow Six Siege и что сейчас о ней известно В официальном твиттере Rainbow Six Siege был тизер новой операции, которая получила название Steel Wave.

Здоровье Волгоградцам рассказали об условиях отмены режима самоизоляции На брифинге оперштаба главный санитарный врач области Ольга Зубарева пояснила, что для перехода к смягчающему режиму нужно привести в норму три показателя: – Коэффициент распространения инфекции, который показывает цифру возможных заражений от одного инфицированного пациента. 30

Общество В Саратовской области вернули запрет на спорт и прогулки Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе. 312

Политика Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии Более 120 стран поддержали инициативу Австралии о проведении независимого расследования причин распространения коронавируса COVID-19, пишет The Guardian. 20

Происшествия Чиновники предложили уточнить, как наказывать за ущерб критической инфраструктуре Минэкономразвития предложило уточнить формулировки статьи Уголовного кодекса, предполагающей ответственность за нанесение ущерба критической информационной инфраструктуре (КИИ), рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к рабочей группе по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика».

Общество Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции. 79

Здоровье Врачи курской БСМП написали открытое письмо губернатору Права сотрудников БСМП в вопросах оплаты труда ущемлены не будут: после того, как стационар начнет работать с пациентами с COVID-19, установят все положенные стимулирующие доплаты. 14

Общество Начальник департамента соцразвития Смоленской области уволена Смоленск, 18 мая 2020, 20:31 — REGNUM Татьяна Конашенкова уволена с поста руководителя департамента по социальному развитию Смоленской области после вспышки заражения коронавирусом в геронтологическом центре «Вишенки».

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 323

Общество Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости.