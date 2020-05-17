с чего всё началось

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.

Общество Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя. 360

Политика Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку «Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана. 23

Религия Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления "По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", - говорится в сообщении. 90

Политика На Украине призвали переименовать страну в Русь Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь. 403

Здоровье Волгоградцам перечислили условия выхода из режима самоизоляции Как заявила Ольга Зубарева, главный государственный санврач региона, для перехода к смягчающему режиму необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции, или информация о том, сколько один больной может инфицировать здоровых, был равен единице. 15

Политика Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа смен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал злоупотреблением расчет надбавок медикам в зависимости от числа отработанных смен, а не от самого факта их работы с коронавирусными больными. 42

Общество Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима самоизоляции до 25 мая Причиной стала вспышка коронавируса в логистической компании, которая занимается развозом товара по 632 магазинам сети «Красное и белое» в Свердловской области.

Недвижимость Коронавирус изменит цены на недвижимость Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM Вторичное жильё Исторически в России объём сделок на вторичном рынке превосходил объём сделок на первичном, но после введённых правительством стимулов тренд изменился. 3

Финансы Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%. 49

Экономика Союз туриндустрии назвал срок восстановления отрасли Объектам туристической отрасли, которые пострадали от пандемии коронавируса, для восстановления потребуется от одного года до полутора лет.

Происшествия В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС.

Общество Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. 595

Кино В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. 35

Энергетика Цены на нефть побили месячный рекорд Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. 107

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 51

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,4K