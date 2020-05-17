с чего всё началось

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 2,3K

Общество Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве. 23

Общество Заявления на 10 000 рублей подали родители 10 млн детей Заявления на единовременную выплату 10 000 рублей на детей возрастом от трех до 16 лет подали родители 10 млн детей, сообщила пресс-служба Минсвязи. 1

Происшествия СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации. 2

Общество В Башкирии для пожилых людей вводят режим самоизоляции В указе будет обозначена социзоляция для людей 65+ с хроническими заболеваниями, работающим пожилым людям в возрасте 65+ рекомендуют уйти на удаленный режим работы. 1

Здоровье За сутки 87 человек заболели коронавирусом в Ростовской области На 18 мая в Ростовской области у 2514 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 809 человек, в том числе 12 за сутки, скончался 31 пациент. 690

Общество Epic Games раздала игр на сумму больше ₽150 тысяч Начиная с декабря 2018 года магазин Epic Games Store раздал 108 видеоигр на сумму $2 141 (примерно ₽157 тыс.).

Космос Маск заявил, что запустить 10 тыс. ракет на Марс не проблема Основатель SpaceX Илон Маск не считает проблемой запуск 10 тыс. ракет на Марс для проведения на его полюсах термоядерных взрывов, чтобы создать там условия для земной жизни.

Здоровье Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 658

Экономика Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее. 37

Здоровье Минздрав: уровень смертности в Алтайском крае снизился За три месяца 2020 года общая смертность в Алтайском крае снизилась, сообщил 18 мая на пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Попов. 2

Кино Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране. 14

Общество Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО. 1,2K

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 207