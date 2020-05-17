Общество
ВедомостиАкционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
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Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.Ведомости04:24
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Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма
Эксперты политического директората министерства иностранных дел Украины разработали «стратегию деоккупации Крыма».
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«Слившими» в сеть адреса коронавирусных больных в Барнауле занимается полиция
В социальных сетях появились списки адресов жителей, у которых выявили коронавирус.
Алтапресс 05:16
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Коммерсантъ 05:18
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Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
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Kursk.com 05:22
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Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
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Маск заявил, что запустить 10 тыс. ракет на Марс не проблема
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Названа величайшая песня в истории Евровидения
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Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей
Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:13
Экономика
Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
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«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Соболевым
РИА Новости 05:14
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Куйвашев провел переговоры об открытии торговых центров
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное возможному открытию торговых центров.
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За три месяца 2020 года общая смертность в Алтайском крае снизилась, сообщил 18 мая на пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Попов.
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Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
Собеседник 03:26
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Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО
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REGNUM 05:03
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
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229 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области
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Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
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Капелло назвал «Ливерпуль» идеальным клубом для Холанда
Бывший главный тренер «Милана», «Ювентуса» и «Реала» Фабио Капелло назвал клуб, который больше других подошёл бы нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.
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В Воронеже волонтер попалась на продаже продуктовых наборов
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