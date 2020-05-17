Общество

ВедомостиВедомостиАкционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
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Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили
 акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости04:24

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Коммерсантъ04:55

Владелец ответил на арест бренда Stolichnaya по делу ЮКОСа

РБК05:31

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Ведомости04:24
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
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