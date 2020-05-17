с чего всё началось

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,3K

Кино Появился трейлер нового фильма Спайка Ли для Netflix о ветеранах Вьетнама Netflix опубликовал трейлер нового фильма Спайка Ли («Чёрный клановец») под названием Da 5 Bloods, который в отечественной версии перевели как «Пять корешей».

Общество Сменилось руководство завода, производящего аппараты ИВЛ «Авента-М» Новый временный гендиректор назначен на "Уральском приборостроительном заводе" (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", говорится в сообщении предприятия.

Здоровье Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19 Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса. 2,4K

Общество Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. 288

Кино Звезда «Волка с Уолл-стрит» признан главным матерщинником в Голливуде Актер поделился в своем Instagram ссылкой на эту статью, а также выразил благодарность Мартину Скорсезе, благодаря которому он занял почетное первое место.

Общество Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета. 217

Политика Пуэрто-Рико на референдуме решит вопрос о вхождении в состав США В ноябре 2012 года на референдуме, где определялось политическое устройство Пуэрто-Рико, вхождение в состав США поддержало 65% голосовавших, а 31% проголосовали за придание архипелагу статуса суверенного ассоциированного государства в союзе с США. 317

Экономика Россиянам дали советы по избавлению от долгов Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. 241

Недвижимость В Сбербанке предсказали 15%-ное снижение продаж жилья по всей России По итогам 2020 года объемы продаж жилья в России могут снизиться на 15%, при этом серьезных ценовых колебаний не произойдет.