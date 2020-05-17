с чего всё началось

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.

Политика Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин. 8

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 2,9K

Футбол У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.

Шоу-бизнес Самбурская подала в суд на Дробыша Поэтесса Анастасия Рыбачук подала на них в суд, обвинив продюсера в том, что он украл у нее стихотворение "Мечта" для песни "Старая", которую исполнила Самбурская. 4

Космос Рогозин: США используют план Маска для вывода ядерного оружия в космос Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказал предположение, что США используют план основателя компании SpaceX Илона Маска по терраформированию Марса в качестве предлога, чтобы вывести в космос ядерное оружие. 1

Путешествия Стала известна дата открытия Турции для россиян Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). 115

Религия Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления "По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", - говорится в сообщении.

Наука Создали полностью искусственный коронавирус Искусственно созданный SARS-CoV-2 поможет ученым разработать модели, на которых можно будет опробовать создаваемые лекарственные препараты от коронавируса. 1

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 268

Экономика В Сбербанке сообщили о росте одобрений кредитов застройщикам В первом квартале 2020 года в Сбербанк поступило на 6% меньше заявок от застройщиков, чем годом ранее, при этом уровень одобрения кредитов за этот период вырос на 49%, сообщил вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.

Общество Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве. 308

Происшествия В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших. 55

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 162