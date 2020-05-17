с чего всё началось

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.

Политика Путин назвал причины высокой смертности от коронавируса в Дагестане Причины высокой смертности в республике назвал президент России Владимир Путин во время совещания с руководством и общественностью региона, передает ТАСС.

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 219

Общество Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО. 1,7K

Общество Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам. 17

Происшествия В Канаде разбился военный самолет В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны. 37

Футбол У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 2,7K

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 28

Общество Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.

Политика Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Питер Стано заявил немецкому изданию Bild, что дружественные Кремлю источники и государственные СМИ распространяют в Европе теории заговора и занимаются дезинформацией. 925

Шоу-бизнес Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова Полина Гагарина хоть и ушла от мужа Дмитрия Исхакова, но официально звезды пока не развелись.