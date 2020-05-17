Общество
ВедомостиАкционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
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Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.Ведомости04:24
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В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
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Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
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В Свердловской области у 24 сотрудников склада подтвердили коронавирус
В Свердловской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 24 работников склада.
Московский Комсомолец Екатеринбург 16 мая в 08:08
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Общество
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Жителям столицы посоветовали готовиться к изменениям погоды.
Комсомольская правда 07:12
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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus
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Напомним, за минувшие сутки в Новоузенском районе подтвердился 21 случай COVID-19.
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