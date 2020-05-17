Общество
ВедомостиАкционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
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Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.Ведомости04:24
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Назван самый полезный для сердца перекус
Пользу грецких орехов для сердца объяснила Доктор медицинских наук Гарвардской школы здравоохранения.
NewInform 02:30
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Общество
Мишустин назвал число готовых к смягчению карантинных мер регионов
«На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер», — сказал Мишустин.
РБК 06:09
Общество
Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Газета.Ru 04:58
Общество
В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 130 человек
Екатеринбург, 18 мая 2020, 11:13 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили еще 130 случаев выявления нового коронавируса.
REGNUM 04:13
Музыка
Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
Пятый канал 03:10
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент давал интервью в сентябре, но сейчас его показали впервые.
Коммерсантъ вчера в 08:37
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Соболевым
РИА Новости 05:14
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
Армия и оружие
NI: Россия разрабатывала танк, способный «пережить» ядерный взрыв
Журналисты американского издания The National Interest рассказали об уникальной разработке советских конструкторов – танке, который способен пережить ядерный взрыв.
Политическая Экспертиза 04:02
Политика
Песков: сроки прямой линии Путина с россиянами пока не определены
Сроки "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая в последние годы проходила в июне, пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.
ТАСС 04:22
Общество
В Воронеже волонтер попалась на продаже продуктовых наборов
Российская газета 04:56
Общество
Власти Сочи с 1 июня откроют 65 пляжей при стабильной эпидобстановке
Пляжи Сочи на 90% готовы к приему туристов после снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции, а с 1 июня 65 пляжей санаториев откроются для гостей при стабильной ситуации с коронавирусом.
Известия 05:56
Баскетбол
Майкл Джордан: «Брайон Расселл был в моем списке»
Легенда «Чикаго» Майкл Джордан в 9-й серии документального фильма «Последний танец» рассказал о первой встрече с защитником «Юты» Брайоном Расселлом.
Sports.ru 02:05
Здоровье
Растет число тяжелых больных с коронавирусом в Саратовской области
Как сообщил заместитель регионального министра Андрей Гадяцкий, выросло число тяжелых больных с коронавирусом в Саратовской области.
Saratovnews 05:44
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости вчера в 08:26
Политика
МИД Ирана предостерег США от угроз танкерам с топливом для Венесуэлы
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, предупредив, что Тегеран ответит США в случае угроз танкерам, перевозящим топливо в Венесуэлу.
РИА Новости вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой
Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой Оксана Самойлова показала моложавую маму.
Экспресс газета 03:54
Здоровье
За сутки 87 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
На 18 мая в Ростовской области у 2514 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 809 человек, в том числе 12 за сутки, скончался 31 пациент.
Kursk.com 04:51
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Культура
В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
КМВ Новости вчера в 09:12