с чего всё началось

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.

Здоровье Назван самый полезный для сердца перекус Пользу грецких орехов для сердца объяснила Доктор медицинских наук Гарвардской школы здравоохранения. 3

Общество Мишустин назвал число готовых к смягчению карантинных мер регионов «На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер», — сказал Мишустин.

Общество Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве. 121

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 158

Общество Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве. 1,6K

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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Общество Власти Сочи с 1 июня откроют 65 пляжей при стабильной эпидобстановке Пляжи Сочи на 90% готовы к приему туристов после снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции, а с 1 июня 65 пляжей санаториев откроются для гостей при стабильной ситуации с коронавирусом.

Баскетбол Майкл Джордан: «Брайон Расселл был в моем списке» Легенда «Чикаго» Майкл Джордан в 9-й серии документального фильма «Последний танец» рассказал о первой встрече с защитником «Юты» Брайоном Расселлом.

Здоровье Растет число тяжелых больных с коронавирусом в Саратовской области Как сообщил заместитель регионального министра Андрей Гадяцкий, выросло число тяжелых больных с коронавирусом в Саратовской области.

Фигурное катание Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. 1

Политика МИД Ирана предостерег США от угроз танкерам с топливом для Венесуэлы Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, предупредив, что Тегеран ответит США в случае угроз танкерам, перевозящим топливо в Венесуэлу.

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