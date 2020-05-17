Общество
Lenta.ruРоссийские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщило местное издание NRC.
Читать в источнике
Оценить961
с чего всё началось
Права на использование брендов российской водки «Столичная» и «Московская» на территории Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) арестовали по иску бывших акционеров ЮКОСа против России, сообщает NRC.Медиазона03:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Музыка
Лоза восхитился патриотизмом участников Евровидения от Украины
Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал состоявшееся накануне "специальное" Евровидение, которое было проведено в онлайн-формате, и отдельно отметил участников от Украины среди остальных конкурсантов.
Life.ru вчера в 02:21
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Всемирный русский собор обратился в Генпрокуратуру и СК с требованием расследовать причины пандемии коронавируса
Всемирный русский собор, который возглавляет патриарх Кирилл, обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием расследовать причины пандемии коронавируса.
Эхо Москвы 05:06
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Общество
В Москве оштрафовали женщину-инвалида за отсутствие социального приложения
Газета.Ru 04:28
Технологии
Ubisoft подала иск против Apple и Google за клон Rainbow Six Siege
Компания Ubisoft ранее подала иск против Apple и Google на основании их поддержки предполагаемого клона Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.
3DNews 16 мая в 15:13
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Шоу-бизнес
Анна Семенович поделилась архивным снимком в купальнике
Певица и актриса Анна Семенович поделилась с подписчиками архивной фотографией в купальнике.
Вечерняя Москва вчера в 20:23
Общество
Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений
Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенних из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс 06:05
Происшествия
В Ярославле медведь напал на человека
REGNUM 02:27
Здоровье
В Дагестане от COVID-19 умерли более 40 медиков
От внебольничных пневмоний в Дагестане умерли 657 человек В свою очередь республиканский оперштаб по борьбе с эпидемией 16 мая сообщал о 3280 случаях заражения коронавирусом.
Известия 16 мая в 22:46
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ вчера в 05:01
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила отметку в $34 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года во время торгов на лондонской бирже ICE подорожали на 4,9% — до отметки в $34,09 за баррель.
News.ru 05:58
Общество
В период самоизоляции в России снизилось число угонов автомобилей
В России в период самоизоляции из-за эпидемии коронавируса стали реже угонять автомобили: число заявленных случаев угонов в апреле по сравнению с мартом снизилось на 53%.
Известия 04:18
Экономика
Сбербанк вновь снизил ставки по военной ипотеке
Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 04:05
Общество
На электронные трудовые книжки перешли более 1 миллиона россиян
Напомним, согласно закону, который вступил в силу с 1 января 2020 года, все работодатели должны уведомить сотрудников о праве выбора между электронным и бумажным вариантом трудовой книжки до 30 июня 2020 года.
Областная газета 06:52
Футбол
Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском вчера в 02:40
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Реальную внешность Аллегровой рассекретил ее друг Александр Богданович, коллега Ирины по музыкальной сцене.
RuNews24.ru 01:42
Экономика
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России
Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко.
РБК 06:40
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Авто
Jaguar I-Pace первым из электромобилей подешевел после отмены пошлин
Jaguar I-Pace 4 мая вступили в силу новые правила импорта новых и подержанных электромобилей в Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению.
CARscope.ru 15 мая в 06:51
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала редкое фото с мужем-именинником
Юмористка шоу Comedy Club Марина Кравец опубликовала семейные снимки. В ее личном микроблоге появились фотографии мужа.
Городовой 03:31
Общество
В германском правительстве заявили об опасности использования WhatsApp
Кельбер заявил, что федеральные власти не должны применять WhatsApp, поскольку это угрожает их данным.
Ореанда-Новости вчера в 11:19
Игры
Студия-разработчик Minecraft сменила название и логотип
Разработчики всемирно известной игры Minecraft принял решение о смене логотипа и названия своей студии, которая существует уже свыше 10 лет.
iReactor 06:09
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07