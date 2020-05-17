Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщило местное издание NRC.
Читать в источнике
Комментировать766
с чего всё началось
Права на использование брендов российской водки «Столичная» и «Московская» на территории Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) арестовали по иску бывших акционеров ЮКОСа против России, сообщает
 NRC.
Медиазона03:34

Подробнее о событии

«Союзплодоимпорт» обжалует арест в Нидерландах брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya

Интерфакс06:06

Россия приготовилась к борьбе за «Столичную»

Lenta.ru07:02

Бывшие акционеры ЮКОСа рассказали об аресте прав на бренд водки «Столичная» по иску против России

Медиазона03:34

Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста товарного знака водки «Столичная»

РИА Новости05:40

По делу ЮКОСа в Нидерландах арестовали бренды водки «Столичная» и «Московская»

Коммерсантъ04:55

Владелец ответил на арест бренда Stolichnaya по делу ЮКОСа

РБК05:31

В РФ не получали решение суда об аресте прав на бренды водки «Столичная» и «Московская»

ТАСС06:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Музыка

Лоза восхитился патриотизмом участников Евровидения от Украины

Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал состоявшееся накануне "специальное" Евровидение, которое было проведено в онлайн-формате, и отдельно отметил участников от Украины среди остальных конкурсантов.
Life.ru вчера в 02:21
9
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
2,6K
Общество

Всемирный русский собор обратился в Генпрокуратуру и СК с требованием расследовать причины пандемии коронавируса

Всемирный русский собор, который возглавляет патриарх Кирилл, обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием расследовать причины пандемии коронавируса.
Эхо Москвы 05:06
Игры

Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
917
Общество

В Москве оштрафовали женщину-инвалида за отсутствие социального приложения

Газета.Ru 04:28
30
Технологии

Ubisoft подала иск против Apple и Google за клон Rainbow Six Siege

Компания Ubisoft ранее подала иск против Apple и Google на основании их поддержки предполагаемого клона Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.
3DNews 16 мая в 15:13
14
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
1
Спорт

Секс-куклы заменили болельщиков на трибунах стадиона в Южной Корее

iReactor 06:52
Шоу-бизнес

Анна Семенович поделилась архивным снимком в купальнике

Певица и актриса Анна Семенович поделилась с подписчиками архивной фотографией в купальнике.
Вечерняя Москва вчера в 20:23
Общество

Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений

Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенних из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс 06:05
253
Происшествия

В Ярославле медведь напал на человека

REGNUM 02:27
8
Здоровье

В Дагестане от COVID-19 умерли более 40 медиков

От внебольничных пневмоний в Дагестане умерли 657 человек В свою очередь республиканский оперштаб по борьбе с эпидемией 16 мая сообщал о 3280 случаях заражения коронавирусом.
Известия 16 мая в 22:46
2,9K
Происшествия

Посол Китая в Израиле найден мертвым

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ вчера в 05:01
117
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила отметку в $34 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года во время торгов на лондонской бирже ICE подорожали на 4,9% — до отметки в $34,09 за баррель.
News.ru 05:58
97
Общество

В период самоизоляции в России снизилось число угонов автомобилей

В России в период самоизоляции из-за эпидемии коронавируса стали реже угонять автомобили: число заявленных случаев угонов в апреле по сравнению с мартом снизилось на 53%.
Известия 04:18
3
Экономика

Сбербанк вновь снизил ставки по военной ипотеке

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс 04:05
Общество

На электронные трудовые книжки перешли более 1 миллиона россиян

Напомним, согласно закону, который вступил в силу с 1 января 2020 года, все работодатели должны уведомить сотрудников о праве выбора между электронным и бумажным вариантом трудовой книжки до 30 июня 2020 года.
Областная газета 06:52
Футбол

Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»

Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском вчера в 02:40
Общество

Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса

Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
1,3K
Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Реальную внешность Аллегровой рассекретил ее друг Александр Богданович, коллега Ирины по музыкальной сцене.
RuNews24.ru 01:42
4
Экономика

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко.
РБК 06:40
Происшествия

В Канаде разбился военный самолет

РБК вчера в 17:17
37
Армия и оружие

Украинские военные убили двух бойцов ополчения в Донбассе

Росбалт 02:44
2
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
1,4K
Авто

Jaguar I-Pace первым из электромобилей подешевел после отмены пошлин

Jaguar I-Pace 4 мая вступили в силу новые правила импорта новых и подержанных электромобилей в Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению.
CARscope.ru 15 мая в 06:51
76
Шоу-бизнес

Марина Кравец показала редкое фото с мужем-именинником

Юмористка шоу Comedy Club Марина Кравец опубликовала семейные снимки. В ее личном микроблоге появились фотографии мужа.
Городовой 03:31
2
Общество

В германском правительстве заявили об опасности использования WhatsApp

Кельбер заявил, что федеральные власти не должны применять WhatsApp, поскольку это угрожает их данным.
Ореанда-Новости вчера в 11:19
4
Игры

Студия-разработчик Minecraft сменила название и логотип

Разработчики всемирно известной игры Minecraft принял решение о смене логотипа и названия своей студии, которая существует уже свыше 10 лет.
iReactor 06:09
1
Фигурное катание

Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
1
Как работают Яндекс.Новости?
Дело ЮКОСаБольше новостей по теме
Главное