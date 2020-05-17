с чего всё началось

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. Об этом сообщило местное издание NRC.

Музыка Лоза восхитился патриотизмом участников Евровидения от Украины Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал состоявшееся накануне "специальное" Евровидение, которое было проведено в онлайн-формате, и отдельно отметил участников от Украины среди остальных конкурсантов. 9

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 2,6K

Общество Всемирный русский собор обратился в Генпрокуратуру и СК с требованием расследовать причины пандемии коронавируса Всемирный русский собор, который возглавляет патриарх Кирилл, обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием расследовать причины пандемии коронавируса.

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Здоровье В Дагестане от COVID-19 умерли более 40 медиков От внебольничных пневмоний в Дагестане умерли 657 человек В свою очередь республиканский оперштаб по борьбе с эпидемией 16 мая сообщал о 3280 случаях заражения коронавирусом. 2,9K

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Игры Студия-разработчик Minecraft сменила название и логотип Разработчики всемирно известной игры Minecraft принял решение о смене логотипа и названия своей студии, которая существует уже свыше 10 лет. 1