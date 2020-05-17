Общество

ВедомостиВедомостиАкционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Читать в источнике
Комментировать680
с чего всё началось
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили
 акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости04:24

Подробнее о событии

В РФ не получали решение суда об аресте прав на бренды водки «Столичная» и «Московская»

ТАСС06:01

Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста товарного знака водки «Столичная»

РИА Новости05:40

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Ведомости04:24

По делу ЮКОСа в Нидерландах арестовали бренды водки «Столичная» и «Московская»

Коммерсантъ04:55

Владелец ответил на арест бренда Stolichnaya по делу ЮКОСа

РБК05:31

Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Lenta.ru05:08

Бывшие акционеры ЮКОСа рассказали об аресте прав на бренд водки «Столичная» по иску против России

Медиазона03:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 06:52, Ашберн
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Lenta.ru 04:44
1
Экономика

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко.
РБК 06:40
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить.
Вести.Ru 06:09
Общество

На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников

На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
РБК 06:39
Общество

Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции

Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
227
Политика

В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии

Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC.
РИА Новости вчера в 08:07
13
Музыка

Телезрители Великобритании назвали величайшую песню «Евровидения»

По итогам голосования лучшей в истории конкурса стала песня Waterloo группы ABBA, исполненная в 1974 году на Евровидении, прошедшем в английском городе Брайтон.
Аргументы и Факты 06:26
5
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила отметку в $34 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года во время торгов на лондонской бирже ICE подорожали на 4,9% до отметки в $34,09 за баррель.
News.ru 05:58
97
Общество

Куйвашев провел переговоры об открытии торговых центров

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное возможному открытию торговых центров.
Политсовет 03:51
4
Футбол

Капелло назвал идеальный клуб для Холанда

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло считает, что нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд идеально впишется в игровую модель Ливерпуля.
Советский спорт 06:00
Происшествия

В Ярославле медведь напал на человека

REGNUM 02:27
6
Общество

Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО

Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
1,6K
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
1,4K
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Здоровье

Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни

Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
113
Шоу-бизнес

Васильев рассказал, как Бабкина изменилась из-за болезни

Взгляд.ру 16 мая в 13:27
26
Игры

Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
915
Происшествия

В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки

РБК 05:16
30
Недвижимость

Жилье вернулось к стагнации

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет сложившуюся ситуацию на вторичном рынке стагнацией: не произошло ни заметного снижения, ни роста цен на жилье.
Коммерсантъ вчера в 03:00
Шоу-бизнес

В Сеть попали фото Аллегровой без парика и грима

По словам Богдановича, фото сделано в Майами. Аллегрова стоит в компании своих друзей. Императрицу отечественного шоу-бизнеса трудно узнать.
News.ru вчера в 07:42
4
Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru вчера в 01:15
1,1K
Армия и оружие

Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»

Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru вчера в 18:59
7
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
РИА Новости 06:46
Общество

Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая

Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая Наибольшее количество зараженных COVID-19 в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.
MySLO.ru 03:50
432
Общество

Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
354
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости вчера в 05:05
27
Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
58
Кино

Disney готовит ремейк очередного мультфильма

Disney снимет игровой ремейк мультфильма «Атлантида: Затерянный мир».
Inc-news.ru вчера в 16:10
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 16 мая в 07:13
6,3K
Общество

В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака

RT на русском 05:18
223
Как работают Яндекс.Новости?
Дело ЮКОСаБольше новостей по теме
Главное