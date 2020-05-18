Общество
ДождьСуд в Нидерландах арестовал права на бренд водки «Столичная» по иску акционеров ЮКОСа к России
Компания GML, представляющая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, добилась в суде наложения ареста в юрисдикции Нидерландов на торговые марки водки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
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Общество
В Москве за сутки выявили 3 238 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в Москве снизилось до апрельского уровня и составило 3 238, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:39
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
По словам бывшего сотрудника АНБ, компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, постепенно снижает уровень защищенности мессенджера.
Новые Ведомости 03:54
Общество
Паспортные данные оштрафованных граждан обнаружились в интернете
В мэрии рекомендуют гражданам не выкладывать в интернет скриншоты штрафов и не передавать их номера третьим лицам.
Коммерсантъ вчера в 18:28
Происшествия
В Саратове руководитель предприятия задолжал сотрудникам 15 миллионов
«Фактически возможность погашения задолженности по зарплате перед работниками у юридического лица имелась», - считают в следственном управлении.
Четвертая Власть 04:46
Общество
На Украине откроют пляжный сезон, несмотря на коронавирус
РИА Новости 03:43
Здоровье
«Адмирал» направил на борьбу с коронавирусом 5 млн рублей
Хоккейный клуб «Адмирал» в короткие сроки закупил экспресс-тесты на 5 млн руб. для выявления коронавируса COVID-19.
Konkurent.ru вчера в 21:01
Общество
Главврача уволят после скандала с выплатами медикам в Армавире
Как сообщила вице-губернатор Анна Минькова, в Армавире уволят главного врача больницы, где медики пожаловались на невыплату положенных за работу с коронавирусными больными денег.
Сайт города Армавира 16 мая в 08:20
Армия и оружие
Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»
Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru вчера в 18:59
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости вчера в 08:07
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
15 мая стало известно, что Загитова, несмотря на приостановку карьеры, вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021.
Lenta.ru 04:44
Общество
РБК: банки не смогут защитить алименты от взыскания по долгам
Банки опасаются, что под принудительное погашение долгов попадут алименты на детей, которые получают должники, а это запрещено законом, пишет РБК.
Коммерсантъ 02:28
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
МИД Ирана предостерег США от преследования идущих в Венесуэлу танкеров
Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, которые направляются в Венесуэлу.
Газета.Ru вчера в 11:58
Кино
Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии
Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
Собеседник 03:26
Культура
Пухляш из клипа Little Big попал в список Forbes
Пятый канал вчера в 06:15
Общество
В Ярославской области за день ковидом заболели почти 100 человек
Почти тысяча человек, 990, заболели в Ярославле. В Рыбинске 162 больных ковидом, в Гаврилов-Ямском районе 154 заболевших.
Эхо76 - Ярославль вчера в 04:27
Музыка
В 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме
Международный конкурс песен «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме.
Южный Федеральный вчера в 06:54
Футбол
Гендиректор «Зенита» рассказал о переговорах по контракту с Семаком
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров по новому контракту с главным тренером команды Сергеем Семаком.
RT на русском 02:58
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 117 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 18 мая зафиксировано 117 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:31
Общество
В Севастополе зафиксирован новый случай коронавируса
Всего число заболевших в Севастополе достигло 139 человек, выздоровели 75, двое умерли.
Вести.Севастополь 03:26
Игры
Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store
В онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Grand Theft Auto 5. За несколько минут до старта раздачи магазин перестал работать из-за наплыва желающих установить GTA V на свой ПК.
Матч ТВ 15 мая в 04:11
Политика
Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма
Эксперты политического директората министерства иностранных дел Украины разработали «стратегию деоккупации Крыма».
Lenta.ru 03:04
Общество
Роспотребнадзор: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 в России остановлен, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру вчера в 07:05
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Политика
Госдеп США решит социальные проблемы Украины с помощью видеоигр
Киев, 18 мая 2020, 07:50 — REGNUM Укреплять американо-украинские отношения и решать социальные проблемы Украины в Госдепартаменте США планируют с помощью специально для этого разработанных видеоигр.
REGNUM 00:50
Политика
Помпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге
Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайских властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге.
News.ru вчера в 16:43
Здоровье
Еще два инфекционных госпиталя открыты в Тверской области
На третьем и четвертом этапах госпитали появятся в городах Кашин, Андреаполь, Лихославль, в Твери задействуют областной клинический лечебно-реабилитационный центр.
Афанасий-бизнес 04:40
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27