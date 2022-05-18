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Акционеры ivi вновь рассматривают возможность продажи онлайн-кинотеатра

Владельцы онлайн-кинотеатра ivi вернулись к переговорам о продаже видеосервиса.
РБК
Владельцем ООО «Иви.ру» — юрлица кинотеатра ivi, — по сведениям ЕГРЮЛ, является кипрская Ivi.ru Media Ltd. Сама компания не раскрывает точную структуру своих собственников.
РБК
МТС уже вел переговоры по покупке ivi в 2019 году, напоминает один из собеседников РБК.
РБК
Другой источник РБК, связанный с самим онлайн-кинотеатром, уверен, что понимание дальнейшего развития сервиса «появится в течение месяца».
Sostav.ru

Подробнее о событии

РБК: владельцы ivi возобновили переговоры о продаже сервиса
BFM.ruвчера в 16:10
«Коммерсантъ» узнал о планах МТС купить крупнейший в России онлайн-кинотеатр
Forbesвчера в 14:40
Акционеры ivi вновь рассматривают возможность продажи онлайн-кинотеатра
РБКвчера в 11:25
Возобновились переговоры о продаже ivi
Компаниявчера в 13:36
Оператор хочет купить еще один видеосервис
Коммерсантъвчера в 12:44
РБК: Владельцы Ivi возобновили переговоры по продаже видеосервиса
Sostav.ruвчера в 12:10
МТС планирует купить еще один видеосервис
Национальная служба новостейвчера в 13:44

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