На следующий день после призыва Марио Драги к России и Украине сесть за стол переговоров, лидер Незалежной дал интервью итальянскому ТВ-каналу RAI 1. Там он проинформировал широкую аудиторию, что не пойдёт ни на какие договорённости с Москвой, пока ему не вернут все украинские территории, кроме Крыма (с его возвращением Зеленский готов обождать).