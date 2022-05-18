Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Турция за согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО требует в том числе включения Анкары в программу поставок самолётов F-35 и отмены санкций за покупку у России С-400.
Arma Reforger создаётся на движке Enfusion, на базе которого разработчики также планируют тестировать технологии и механики для Arma 4. Действие шутера (как и сообщалось в утечке) разворачивается в альтернативном 1989 году в условиях холодной войны между силами США и Советского Союза.
На следующий день после призыва Марио Драги к России и Украине сесть за стол переговоров, лидер Незалежной дал интервью итальянскому ТВ-каналу RAI 1. Там он проинформировал широкую аудиторию, что не пойдёт ни на какие договорённости с Москвой, пока ему не вернут все украинские территории, кроме Крыма (с его возвращением Зеленский готов обождать).