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Акционеры ivi вновь рассматривают возможность продажи онлайн-кинотеатра

Владельцы онлайн-кинотеатра ivi вернулись к переговорам о продаже видеосервиса.
РБК
Еще один источник, связанный с самим онлайн-кинотеатром, заявил, что полное понимание по поводу дальнейшего развития сервиса появится в течение месяца.
РБК
Владельцем ООО «Иви.ру» — юрлица кинотеатра ivi, — по сведениям ЕГРЮЛ, является кипрская Ivi.ru Media Ltd. Сама компания не раскрывает точную структуру своих собственников.
РБК
Ivi же занял в 2021 году первое место по доле рынка легальных видеосервисов (20,5%).
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Возобновились переговоры о продаже ivi
Компания13:36
Владельцы крупнейшего российского онлайн-кинотеатра задумались о продаже бизнеса
Секрет фирмы13:00
РБК: Владельцы Ivi возобновили переговоры по продаже видеосервиса
Sostav.ru12:10
МТС заинтересовался покупкой IVI — РБК
Adindex.ru12:18
МТС может стать новым владельцем онлайн-кинотеатра IVI
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Коммерсантъ12:44
Акционеры ivi вновь рассматривают возможность продажи онлайн-кинотеатра
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