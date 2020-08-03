Экономика

ВедомостиВедомостиАкционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья

«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным. Гендиректор «Первого» Евгений Ракшин на звонки «Ведомостей» не ответил.
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Семья Ракшиных выкупит поместье рядом с Кремлем

АМИТЕЛвчера в 23:45

Ракшин купил недвижимость в Москве за 2,5 млрд

ПолитСиб.Рувчера в 22:58

«Траст» нашел покупателя на Мещаниново подворье рядом с Кремлем

Ведомостивчера в 17:27

Компания Ракшиных за 2,58 млрд рублей приобретет Мещаниново подворье рядом с Кремлем

Алтапрессвчера в 21:06

Банк «Траст» продал здание Мещанинова подворья около Кремля

Компаниявчера в 09:15

Совладельцы «Марии-РА» купили Мещаниново подворье за 2,5 млрд рублей

Арендатор.рувчера в 09:06
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Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов

StarHit.ru 02 августа в 23:00
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Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
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Общество

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
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Общество

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
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Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru вчера в 19:59
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Происшествия

Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском вчера в 16:30
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Транспорт

Кондукторы в Новокузнецке исчезнут, их заменят валидаторы

Современные автобусы для Новокузнецка будут оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда, то есть кондукторы в новом транспорте будут не нужны.
Сибдепо вчера в 23:03
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Гаджеты

Смартфон Mate 40 Pro от Huawei получит «экран-водопад»

Дни24 вчера в 02:50
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Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском вчера в 01:39
Общество

Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru вчера в 22:23
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Фигурное катание

Коган объяснил, в чем сложность перехода Косторной к Плющенко

CT news вчера в 14:19
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Политика

Польский премьер объяснил, что именно Варшаве не нравится в России

Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий.
РИА Новости вчера в 23:17
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Футбол

«Челси» могут покинуть десять футболистов

По информации The Times, «Стэмфорд Бридж» в скором времени могут покинуть до десяти футболистов.
Бомбардир.ру вчера в 14:55
Политика

Талибы развернули свой флаг в турецком соборе Святой Софии

ПолитРоссия вчера в 11:13
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Технологии

Пользователи Windows 10 смогут активировать новое меню «Пуск» досрочно

Владельцы персональных компьютеров с операционной системой Windows 10 "на борту" могут сами активировать новое красивое меню "Пуск".
Экономика сегодня вчера в 23:33
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Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском вчера в 14:45
Общество

В Кузбассе за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом

Kursk.com вчера в 01:53
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Общество

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
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Наука

В Арктике всего за несколько лет исчезли огромные ледяные шапки

В 2017 году Серрез и группа ученых предсказали, что ледяные шапки полностью растают в течение пяти лет.
Популярная механика 02 августа в 05:39
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
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Общество

Выпускник Московской академии СКР принял присягу в Волгограде

Сегодня Тимур Усербаев торжественно принял присягу в региональном управлении.
Волгоградская правда вчера в 13:29
Политика

Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению Конституции страны.
Общественная служба новостей 00:11
Футбол

В «Рубин» может перейти полузащитник «Кайрата» Тунгышбаев

Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев близок к переходу в «Рубин», сообщает Vesti.kz.
Sport24.ru вчера в 12:04
Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 01 августа в 14:04
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Армия и оружие

Мантуров: проблемы с двигателем танка Т-14 «Армата» устранены

На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт на закупку у "Уралвагонзавода" 132 боевых танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
Mil.Press Военное вчера в 02:29
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Кино

Сериал «Охотники» с Аль Пачино продлен на второй сезон

Сервис Amazon продлил сериал "Охотники" с Аль Пачино в главной роли на второй сезон, сообщает Variety.
Российская газета вчера в 17:26
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Экономика

В России снизились продажи перчаток и антисептиков

Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи перчаток в июле по сравнению с мартом 2020 года упали на 38%.
RT на русском вчера в 23:00
1
Армия и оружие

ООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия

Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.
Коммерсантъ вчера в 20:28
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