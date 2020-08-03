Экономика
ВедомостиАкционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья
«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным. Гендиректор «Первого» Евгений Ракшин на звонки «Ведомостей» не ответил.
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Компания Ракшиных за 2,58 млрд рублей приобретет Мещаниново подворье рядом с Кремлем
Алтапрессвчера в 21:06
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Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов
StarHit.ru 02 августа в 23:00
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском вчера в 16:30
Транспорт
Кондукторы в Новокузнецке исчезнут, их заменят валидаторы
Современные автобусы для Новокузнецка будут оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда, то есть кондукторы в новом транспорте будут не нужны.
Сибдепо вчера в 23:03
Гаджеты
Смартфон Mate 40 Pro от Huawei получит «экран-водопад»
Дни24 вчера в 02:50
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском вчера в 01:39
Общество
Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru вчера в 22:23
Фигурное катание
Коган объяснил, в чем сложность перехода Косторной к Плющенко
CT news вчера в 14:19
Политика
Польский премьер объяснил, что именно Варшаве не нравится в России
Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий.
РИА Новости вчера в 23:17
Футбол
«Челси» могут покинуть десять футболистов
По информации The Times, «Стэмфорд Бридж» в скором времени могут покинуть до десяти футболистов.
Бомбардир.ру вчера в 14:55
Политика
Талибы развернули свой флаг в турецком соборе Святой Софии
ПолитРоссия вчера в 11:13
Технологии
Пользователи Windows 10 смогут активировать новое меню «Пуск» досрочно
Владельцы персональных компьютеров с операционной системой Windows 10 "на борту" могут сами активировать новое красивое меню "Пуск".
Экономика сегодня вчера в 23:33
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
Общество
В Кузбассе за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом
Kursk.com вчера в 01:53
Общество
РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности
Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
Наука
В Арктике всего за несколько лет исчезли огромные ледяные шапки
В 2017 году Серрез и группа ученых предсказали, что ледяные шапки полностью растают в течение пяти лет.
Популярная механика 02 августа в 05:39
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Общество
Выпускник Московской академии СКР принял присягу в Волгограде
Сегодня Тимур Усербаев торжественно принял присягу в региональном управлении.
Волгоградская правда вчера в 13:29
Политика
Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению Конституции страны.
Общественная служба новостей 00:11
Футбол
В «Рубин» может перейти полузащитник «Кайрата» Тунгышбаев
Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев близок к переходу в «Рубин», сообщает Vesti.kz.
Sport24.ru вчера в 12:04
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 01 августа в 14:04
Армия и оружие
Мантуров: проблемы с двигателем танка Т-14 «Армата» устранены
На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт на закупку у "Уралвагонзавода" 132 боевых танков Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата".
Mil.Press Военное вчера в 02:29
Кино
Сериал «Охотники» с Аль Пачино продлен на второй сезон
Сервис Amazon продлил сериал "Охотники" с Аль Пачино в главной роли на второй сезон, сообщает Variety.
Российская газета вчера в 17:26
Экономика
В России снизились продажи перчаток и антисептиков
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи перчаток в июле по сравнению с мартом 2020 года упали на 38%.
RT на русском вчера в 23:00
Армия и оружие
ООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия
Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.
Коммерсантъ вчера в 20:28