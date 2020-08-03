Банк «Траст» нашел покупателя на здание Мещанинова подворья (10 688 кв. м) в Ветошном переулке. Единственную заявку на участие в аукционе по продаже этого объекта подала компания «Первый», следует из протокола.

с чего всё началось

«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным. Гендиректор «Первого» Евгений Ракшин на звонки «Ведомостей» не ответил.

Политика Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании. 2

Общество Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2». 426

Армия и оружие В Пентагоне объяснили разработку ядерных крылатых морского базирования «Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России», — говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Футбол Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.

Политика Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии «Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД. 346

Происшествия Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1. 4

Политика Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта. 1,1K

Общество Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года. 44

Политика На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина» Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны. 668

Происшествия Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка Вольский районный суд Саратовской области приговорил к колонии подростка, который в мае прошлого года напал с топором на школьницу в учебном заведении в Вольске Саратовской области. 95

Политика Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.

Экономика В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за закрытия границ для въезда в Россию иностранных туристов в ситуации пандемии коронавируса. 54

Общество В Воркуте ресторанам и кафе разрешили открыться с 5 августа Согласно документу, с 5 августа в Воркуте официально разрешена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и других предприятий общественного питания.