Экономика
ВедомостиАкционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья
Гендиректор «Первого» Евгений Ракшин на звонки «Ведомостей» не ответил. Мещаниново подворье (или торговое подворье купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых) построено в конце XVIII в. (достраивалось до 1880-х гг.), часть здания – памятник культурного и исторического наследия.
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Компания Ракшиных за 2,58 млрд рублей приобретет Мещаниново подворье рядом с Кремлем
Алтапрессвчера в 21:06
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Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Авто
Обновленный Land Cruiser Prado вышел на рынок Японии
Компания Toyota представила обновленную версию внедорожника Land Cruiser Prado, в настоящее время он уже появился на японском рынке.
iReactor 01:20
Общество
Правительство Черногории разрешило въезд гражданам России
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) велел включить Россию в список стран, гражданам которых позволили въезжать в страну без дополнительных условий в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 02:47
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Шоу-бизнес
42-летняя Ирина Пегова ради съемок решилась на кардинальную смену имиджа
Вокруг ТВ вчера в 21:06
Финансы
Доллар вернул часть своих позиций
В США сегодня будут обнародованы июньские данные по объему заводских заказов.
Finam.Ru 03:15
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку
Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии.
ТАСС 03:01
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о новом скандале в «Современнике». Кирилл Сафонов отказался играть с Чулпан Хаматовой
Телеканал 360° 03:23
Политика
Как была ликвидирована Республика Сербская Краина
25 лет назад хорватская армия при поддержке вооружённых сил Боснии и Герцеговины и авиации НАТО начала операцию «Буря», в ходе которой была ликвидирована Республика Сербская Краина.
RT на русском 03:00
Здоровье
За сутки в Якутии выявлено 53 случая коронавируса
Единичные случаи есть в Верхоянском, Чурапчинском и другим районах. Об этом 4 августа на брифинге сообщил Глава Якутии Айсен Николаев.
Якутия Daily вчера в 23:32
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Экономика
Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис по переводу зарплаты на карты любых банков
Международная платежная система Visa и платежный сервис "Яндекс.Касса" запустили в России сервис для юридических лиц по переводу заработной платы сотрудников на карты любых российских банков.
ТАСС 02:52
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Происшествия
Заблудившаяся в лесу девушка девять дней выживала на ягодах
РЕН ТВ 02 августа в 22:55
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Технологии
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
Здоровье
Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
По словам экспертов, осенью в стране ожидается сочетанная циркуляция вирусов: гриппа и КОВИД-19.
Evo-rus.com 03:08
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией
Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесли удары по военным целям страны.
РБК вчера в 17:56
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Общество
Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки COVID-19
Несоблюдение мер профилактики — в первую очередь на российских курортах — может привести к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре.
Известия вчера в 19:53