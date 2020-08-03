Экономика

ВедомостиВедомостиАкционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья

Гендиректор «Первого» Евгений Ракшин на звонки «Ведомостей» не ответил. Мещаниново подворье (или торговое подворье купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых) построено в конце XVIII в. (достраивалось до 1880-х гг.), часть здания – памятник культурного и исторического наследия.
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Банк «Траст» нашел покупателя на Мещаниново подворье

РИА Новости02:18

Банк «Траст» продал здание Мещанинова подворья около Кремля

Компаниявчера в 09:15

Семья Ракшиных выкупит поместье рядом с Кремлем

АМИТЕЛвчера в 23:45

Компания Ракшиных за 2,58 млрд рублей приобретет Мещаниново подворье рядом с Кремлем

Алтапрессвчера в 21:06

«Траст» нашел покупателя на Мещаниново подворье рядом с Кремлем

Ведомостивчера в 17:27

Владельцы «Марии-Ра» выиграли аукцион на покупку здания рядом с Кремлем

Тайга.инфо01:49

Совладельцы «Марии-РА» купили Мещаниново подворье за 2,5 млрд рублей

Арендатор.рувчера в 09:06
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Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
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Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
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Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
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Авто

Обновленный Land Cruiser Prado вышел на рынок Японии

Компания Toyota представила обновленную версию внедорожника Land Cruiser Prado, в настоящее время он уже появился на японском рынке.
iReactor 01:20
12
Общество

Правительство Черногории разрешило въезд гражданам России

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) велел включить Россию в список стран, гражданам которых позволили въезжать в страну без дополнительных условий в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 02:47
67
Общество

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
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Шоу-бизнес

42-летняя Ирина Пегова ради съемок решилась на кардинальную смену имиджа

Вокруг ТВ вчера в 21:06
Финансы

Доллар вернул часть своих позиций

В США сегодня будут обнародованы июньские данные по объему заводских заказов.
Finam.Ru 03:15
Политика

Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября

Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
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Происшествия

Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку

Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии.
ТАСС 03:01
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Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
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Шоу-бизнес

СМИ сообщили о новом скандале в «Современнике». Кирилл Сафонов отказался играть с Чулпан Хаматовой

Телеканал 360° 03:23
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Политика

Как была ликвидирована Республика Сербская Краина

25 лет назад хорватская армия при поддержке вооружённых сил Боснии и Герцеговины и авиации НАТО начала операцию «Буря», в ходе которой была ликвидирована Республика Сербская Краина.
RT на русском 03:00
Происшествия

СКР опубликовал видео следственного эксперимента с женой Картрайта

News.ru 02:37
Здоровье

За сутки в Якутии выявлено 53 случая коронавируса

Единичные случаи есть в Верхоянском, Чурапчинском и другим районах. Об этом 4 августа на брифинге сообщил Глава Якутии Айсен Николаев.
Якутия Daily вчера в 23:32
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Единоборства

Хабиб предупредил Гэтжи: «Унесу в самый глубокий океан и утоплю»

Sport.ru 01:59
1
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
312
Экономика

Visa и «Яндекс.Касса» запустили сервис по переводу зарплаты на карты любых банков

Международная платежная система Visa и платежный сервис "Яндекс.Касса" запустили в России сервис для юридических лиц по переводу заработной платы сотрудников на карты любых российских банков.
ТАСС 02:52
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
ТАСС 03:26
24
Религия

Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
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Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
23
Происшествия

Заблудившаяся в лесу девушка девять дней выживала на ягодах

РЕН ТВ 02 августа в 22:55
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
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Технологии

Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука

Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
3
Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
22
Здоровье

Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа

По словам экспертов, осенью в стране ожидается сочетанная циркуляция вирусов: гриппа и КОВИД-19.
Evo-rus.com 03:08
21
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесли удары по военным целям страны.
РБК вчера в 17:56
83
Политика

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Общество

Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки COVID-19

Несоблюдение мер профилактики — в первую очередь на российских курортах — может привести к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре.
Известия вчера в 19:53
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