В Краснодаре, в связи с коронавирусом и режимом самоизоляции акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате. Об этом сегодня, 27 апреля в ходе планерки сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Акция «Бессмертный полк» в Краснодаре пройдет в формате онлайн

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