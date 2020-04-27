Общество
СочиСтримАкция «Бессмертный полк» в Краснодаре пройдет в формате онлайн
В Краснодаре, в связи с коронавирусом и режимом самоизоляции акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате. Об этом сегодня, 27 апреля в ходе планерки сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.
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Общество
Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян
RT на русском 06:16
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти
Российская газета 07:23
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Спорт
Снимок пловчихи Ефимовой в откровенном купальнике восхитил фанатов
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый снимок в откровенном купальнике и восхитила фанатов.
Lenta.ru 03:25
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Здоровье
В Волжском откроют лабораторию для диагностики COVID-19
В детской поликлинике №2 Волжского под Волгоградом начнет работу лаборатория по диагностике коронавируса.
Московский Комсомолец 07:27
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Здоровье
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
Новые случаи заражения выявлены на территории 19 городов и районов Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:01
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Политика
В Кремле выразили восхищение работой медиков
"Где-то есть элементы провокации", - прокомментировал ряд сообщений СМИ о проблемах с обеспечением медиков всем необходимым представитель Кремля и предложил обращаться в медучреждения, чтобы перепроверить это.
Российская газета 06:40
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Происшествия
Чебоксарки укусили и побили задержавших их на прогулке полицейских
По данным полиции, гуляющая в парке чебоксарка в ответ на замечание стражей порядка «стала кричать и оскорблять сотрудников, спровоцировав конфликт».
REGNUM 06:41
Общество
Роспотребнадзор связал вспышку коронавируса с митингом во Владикавказе
Темпы роста количества инфицированных значительно увеличились, что связано с массовой акцией протеста во Владикавказе и нарушением режима самоизоляции жителями республики, заявили в Роспотребнадзоре.
Кавказский узел 06:07
Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Армия и оружие
В МИД РФ опровергли нахождение российских военных в Ливии
В МИД добавили, что достоверных данных о гражданах России, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли в указанные даты, в российское министерство не поступало, а подобные сообщения — «далеко не первая спекуляция» на тему участия «российских» ЧВК во внутриливийском конфликте.
REGNUM 04:25
Общество
В Севастополе вводят обязательное ношение масок в общественных местах
Власти Севастополя вводят в городе режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, транспорте и других местах скопления людей.
ТАСС 06:47
Общество
В Совфеде оценили возможность переноса майских праздников
Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил РИА Новости, что перенос майских праздников станет нагрузкой на экономику.
RT на русском 04:26
Армия и оружие
Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер
Российская газета вчера в 05:12
Политика
Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее
Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru вчера в 18:17
Автоспорт
Формула 1 объявила о планах по проведению сезона-2020
Autosport.com.ru 05:10
Общество
Коронавирус зафиксирован в 42 районах Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом подтверждены в 42 районах и городских округах Нижегородской области по данным на 27 апреля.
АиФ Нижний Новгород 06:38
Здоровье
Власти Челябинской области пока не закрывают Златоуст на карантин
Как сообщили сегодня в ходе брифинга первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и глава Златоуста Максим Пекарский, очаг заболеваемости коронавирусом в городской больнице удалось локализовать.
Челябинский обзор 06:26
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33