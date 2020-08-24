Двух протестующих задержали в Минске
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В Минске на площади Независимости правоохранители задержали нескольких сторонников оппозиции, которые достали красно-белые флаги. Инцидент произошел вечером в понедельник. По информации очевидцев, мужчины с символикой оппозиции появились на площади около 19.00.В источнике
С чего всё началось
В Минске на площади Независимости задержали двух протестующих
Двух сторонников оппозиции задержали на площади Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости. К 19.00 (совпадает с мск) на площади несколько человек достали бело-красно-белые флаги.
РИА Новостивчера в 12:49
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