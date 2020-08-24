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Двух протестующих задержали в Минске

В Минске на площади Независимости правоохранители задержали нескольких сторонников оппозиции, которые достали красно-белые флаги. Инцидент произошел вечером в понедельник. По информации очевидцев, мужчины с символикой оппозиции появились на площади около 19.00.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минске на площади Независимости задержали двух протестующих

Двух сторонников оппозиции задержали на площади Независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости. К 19.00 (совпадает с мск) на площади несколько человек достали бело-красно-белые флаги.
РИА Новостивчера в 12:49
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Ведомости

Акция белорусской оппозиции в Минске завершилась

Ведомостивчера в 15:39
Газета.Ru

В Белоруссии проходит очередная акция сторонников оппозиции

Газета.Ruвчера в 14:15
RT на русском

В Минске задержали участников акции

RT на русскомвчера в 13:23
Известия

Протестующие вновь собрались на площади Независимости в Минске

Известиявчера в 13:39
URA.Ru

В Минске снова задерживают протестующих

URA.Ruвчера в 13:11
Говорит Москва

В Минске на площади Независимости милиция задержала двух протестующих

Говорит Москвавчера в 12:53
РИА Новости

В Минске завершилась акция оппозиции

РИА Новостивчера в 15:15

Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:02
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7000 мА·ч, Super AMOLED, 64 Мп, NFC и 3,5 мм. Это Samsung Galaxy M51

Главный модуль основной камеры модели представлен датчиком разрешением 64 Мп и объективом с диафрагмой F/1,8. Есть еще модуль с датчиком 12 Мп и сверхширокоугольным объективом с диафрагмой F/2,2, а также 5-мегапиксельные датчики с объективами с диафрагмой F/2,4 – для макросъемки и анализа глубины сцены.
iXBT.com22:47
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«Детский мир» в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 49,7%

Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, сократил чистую прибыль по МСФО в первом полугодии 2020 года на 49,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 1,102 миллиарда рублей (стандарт МСФО 17), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ02:49

Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Evo-rus.com02:01
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