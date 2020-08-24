Двух протестующих задержали в Минске

В Минске на площади Независимости правоохранители задержали нескольких сторонников оппозиции, которые достали красно-белые флаги. Инцидент произошел вечером в понедельник. По информации очевидцев, мужчины с символикой оппозиции появились на площади около 19.00.