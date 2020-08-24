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Ведомости
Ведомости

Акция белорусской оппозиции в Минске завершилась

В Минске завершилась акция белорусской оппозиции, которая проходила на площади Независимости, передает «РИА Новости».В источнике
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РИА Новости

В Минске завершилась акция оппозиции

РИА Новостивчера в 15:15
News.ru

В Минске завершилась протестная акция на площади Независимости

News.ruвчера в 15:48
Ведомости

Акция белорусской оппозиции в Минске завершилась

Ведомостивчера в 15:39
ИА Красная Весна

В Минске завершилась акция оппозиции

ИА Красная Веснавчера в 15:50
REGNUM

В Минске завершилась акция оппозиции

REGNUM22 августа в 15:57
Коммерсантъ

В Минске на площади Независимости прошла акция протеста

Коммерсантъ22 августа в 14:35

Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального

«Весьма вероятным» отравление Навального назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт – вслед за аналогичным сообщением клиники «Шарите», куда российский политик был доставлен 22 августа из Омска в состоянии комы.
Ведомости17:06
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Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

Ведомство обновило свою оценку эпидемиологической ситуации в разных странах и впервые включило Россию в категорию С. Попадание в нее разрешает въезд на Кипр гражданам, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей; тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам.
РБК21:14

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
РИА Новости17:54
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Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа

Второй иск подан против администрации президента США Дональда Трампа в понедельник в связи с намерением запретить в стране работу Bytedance, компании-владельца приложения TikTok, сообщает газета Hill.
РИА Новости19:50
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