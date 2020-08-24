В США, по обвинению в связях с Китаем, арестован специалист, занимавшийся исследованиями для NASA.Как сообщает Ufanotes.ru, в США арестован сотрудник Техасского университета A&M, занимавшийся исследованиями для NASA.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.