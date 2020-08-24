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Ведомости
Ведомости

Акция белорусской оппозиции в Минске завершилась

В Минске завершилась акция белорусской оппозиции, которая проходила на площади Независимости, передает «РИА Новости».В источнике
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Ведомости

Акция белорусской оппозиции в Минске завершилась

Ведомости15:39
Московский Комсомолец

В центре Минска завершилась акция протеста

Московский Комсомолец15:52
News.ru

В Минске завершилась протестная акция на площади Независимости

News.ru15:48
ТАСС

Акция протеста на площади Независимости в Минске завершилась

ТАСС15:58
РИА Новости

В Минске завершилась акция оппозиции

РИА Новости15:15
Life.ru

В Минске завершилась акция протеста на площади Независимости

Life.ru22 августа в 16:08
Коммерсантъ

В Минске на площади Независимости прошла акция протеста

Коммерсантъ22 августа в 14:35

Исследователь NASA арестован в США по обвинению в связях с Китаем

В США, по обвинению в связях с Китаем, арестован специалист, занимавшийся исследованиями для NASA.Как сообщает Ufanotes.ru, в США арестован сотрудник Техасского университета A&M, занимавшийся исследованиями для NASA.
Уфимские Заметки15:05
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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru14:02
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Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости14:41
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