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Акция несогласных с итогами выборов в Минске прошла без задержаний

Незаконная акция сторонников оппозиции в Минске прошла мирно и без задержаний. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД Белоруссии. Минская акция людей, которые не согласны с итогами выборов главы государства, прошла мирно и без задержаний, несмотря отсутствие согласования с правительством страны.В источнике
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Говорит Москва

В МВД пообещали к утру посчитать число участников акции оппозиции в Минске

Говорит Москвавчера в 15:36
Эхо Москвы

МВД Белоруссии не подтверждает факты задержания граждан после сегодняшней акции оппозиции в Минске

Эхо Москвывчера в 16:02
Телеканал 360°

МВД Белоруссии: задержаний на акции протеста в Минске не было

Телеканал 360°вчера в 15:59
Газета.Ru

МВД Белоруссии заявило об отсутствии задержаний на воскресных протестах

Газета.Ruвчера в 15:38
Известия

Воскресные митинги в Белоруссии прошли без задержаний

Известиявчера в 16:13
RT на русском

В МВД Белоруссии оценили массовую акцию в Минске

RT на русскомвчера в 15:34
РИА Новости

Акция оппозиции в Минске прошла без задержаний

РИА Новостивчера в 15:29
КП - Беларусь

МВД опровергло информацию о задержаниях на воскресной акции протеста

КП - Беларусь17:04

Новый капитал: как коронавирус перестроил рынок IPO

Быстрое восстановление ряда макроэкономических показателей во многом объясняется тем, что крупные международные компании сориентировались в новой реальности, начали ускоренно внедрять цифровые решения и переходить на дистанционные форматы работы.
РБКвчера в 07:24
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Кандидат в канцлеры Германии назвал Лукашенко «ужасным диктатором»

По словам министра финансов Германии Олафа Шольца, который является кандидатов на должность канцлера ФРГ от Социал-демократической партии, президент Белоруссии Александр Лукашенко является "ужасным диктатором".
Московский Комсомолец20:18

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новости15 августа в 16:33
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Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп

Что касается стандартного Mate 40, то он получит основную камеру с модулями 8, 20 и 50 Мп, батарею емкостью 4300 мАч, а также дисплей 6,67 дюйма с кадровой частотой 90 Гц и загнутым на боковые кромки дисплеем.
Evo-rus.comвчера в 11:16
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Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Издание называет подобный тренд неожиданным, поскольку пластическая хирургия в США достаточно дорогая: стоимость различных процедур колеблется в промежутке от 3,3 тысячи долларов до 25 тысяч долларов.
РИА Новостивчера в 07:53

Кедми указал, что Запад своими действиями подталкивает Минск к Москве

Поведение белорусского лидера Александра Лукашенко вызвало у представителей Запада ощущение слабости главы страны, поэтому они решили повторить украинский сценарий в Минске, заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.
Народные новости15 августа в 05:20
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В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек

"В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября", - подчеркивается в обращении.
РИА Новости20:15

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.
РИА Новостивчера в 04:21
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