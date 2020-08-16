Акция несогласных с итогами выборов в Минске прошла без задержаний
Смотрите также
Кабмин РФ изменит правила составления перечня важных лекарств
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко
В Минске на митинг в поддержку Лукашенко прибыл президентский кортеж
Ефремов не примет участие в ближайшем заседании суда
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Появилась новая версия возникновения коронавируса
«Русская усадьба» горит около озера Кенон в Чите
В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек
В Минске на митинг в поддержку Лукашенко прибыл президентский кортеж
Лукашенко вышел к участникам митинга в центре Минска
Лукашенко заявил, что стоит перед белорусами на коленях
Глава МВД Белоруссии допустил стрельбу в погибшего на протестах
В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина
В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Ефремов не примет участие в ближайшем заседании суда
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Ученые составили список смертельно опасных продуктов
Более 20 человек погибли в результате атаки боевиков на отель в Сомали
Незаконная акция сторонников оппозиции в Минске прошла мирно и без задержаний. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД Белоруссии. Минская акция людей, которые не согласны с итогами выборов главы государства, прошла мирно и без задержаний, несмотря отсутствие согласования с правительством страны.В источнике
Подробнее о событии
В МВД пообещали к утру посчитать число участников акции оппозиции в Минске
Говорит Москвавчера в 15:36