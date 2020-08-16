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Акция несогласных с итогами выборов в Минске прошла без задержаний

Незаконная акция сторонников оппозиции в Минске прошла мирно и без задержаний. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД Белоруссии. Минская акция людей, которые не согласны с итогами выборов главы государства, прошла мирно и без задержаний, несмотря отсутствие согласования с правительством страны.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

МВД Белоруссии: задержаний на акции протеста в Минске не было

В воскресенье 16 августа в Минске прошли две акции. В 12 часов на площади Независимости около Дома правительства собрались сторонники президента Александра Лукашенко. В 14 часов начался митинг противников политика.
Телеканал 360°вчера в 15:59
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РЕН ТВ

МВД Белоруссии: воскресные митинги прошли без происшествий

РЕН ТВ20:51
Московский Комсомолец

МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержаниях на акции в Минске

Московский Комсомолецвчера в 15:30
Газета.Ru

МВД Белоруссии заявило об отсутствии задержаний на воскресных протестах

Газета.Ruвчера в 15:38
Говорит Москва

В МВД пообещали к утру посчитать число участников акции оппозиции в Минске

Говорит Москвавчера в 15:36
RT на русском

В МВД Белоруссии оценили массовую акцию в Минске

RT на русскомвчера в 15:34
Телеканал 360°

МВД Белоруссии: задержаний на акции протеста в Минске не было

Телеканал 360°вчера в 15:59
РИА Новости

Акция оппозиции в Минске прошла без задержаний

РИА Новостивчера в 15:29
КП - Беларусь

МВД опровергло информацию о задержаниях на воскресной акции протеста

КП - Беларусь17:04

В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.
RT на русском21:51
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Кедми указал, что Запад своими действиями подталкивает Минск к Москве

Поведение белорусского лидера Александра Лукашенко вызвало у представителей Запада ощущение слабости главы страны, поэтому они решили повторить украинский сценарий в Минске, заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.
Народные новости15 августа в 05:20
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Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Издание называет подобный тренд неожиданным, поскольку пластическая хирургия в США достаточно дорогая: стоимость различных процедур колеблется в промежутке от 3,3 тысячи долларов до 25 тысяч долларов.
РИА Новостивчера в 07:53

Кумкват защищает от ряда болезней, включая рак

В исследовательской работе ученые пишут: «Этот фрукт, известный как «декоративный мандарин» и «золотой апельсин», содержит крайне высокий уровень флавоноидов – эти вещества делает организм более устойчивым к канцерогенным компонентам, стимулирующим развитие опухолей».
ToDay News Ufaвчера в 16:20
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