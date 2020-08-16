Акция несогласных с итогами выборов в Минске прошла без задержаний

Незаконная акция сторонников оппозиции в Минске прошла мирно и без задержаний. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД Белоруссии. Минская акция людей, которые не согласны с итогами выборов главы государства, прошла мирно и без задержаний, несмотря отсутствие согласования с правительством страны.