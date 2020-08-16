Акция несогласных с итогами выборов в Минске прошла без задержаний
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Незаконная акция сторонников оппозиции в Минске прошла мирно и без задержаний. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД Белоруссии. Минская акция людей, которые не согласны с итогами выборов главы государства, прошла мирно и без задержаний, несмотря отсутствие согласования с правительством страны.В источнике
С чего всё началось
МВД Белоруссии: задержаний на акции протеста в Минске не было
В воскресенье 16 августа в Минске прошли две акции. В 12 часов на площади Независимости около Дома правительства собрались сторонники президента Александра Лукашенко. В 14 часов начался митинг противников политика.
Телеканал 360°вчера в 15:59
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МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержаниях на акции в Минске
Московский Комсомолецвчера в 15:30
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