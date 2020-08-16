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Акция несогласных с итогами выборов в Минске прошла без задержаний

Незаконная акция сторонников оппозиции в Минске прошла мирно и без задержаний. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД Белоруссии. Минская акция людей, которые не согласны с итогами выборов главы государства, прошла мирно и без задержаний, несмотря отсутствие согласования с правительством страны.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

МВД Белоруссии: задержаний на акции протеста в Минске не было

В воскресенье 16 августа в Минске прошли две акции. В 12 часов на площади Независимости около Дома правительства собрались сторонники президента Александра Лукашенко. В 14 часов начался митинг противников политика.
Телеканал 360°вчера в 15:59
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РЕН ТВ

МВД Белоруссии: воскресные митинги прошли без происшествий

РЕН ТВ20:51
РИА Новости

Акция оппозиции в Минске прошла без задержаний

РИА Новостивчера в 15:29
Газета.Ru

МВД Белоруссии заявило об отсутствии задержаний на воскресных протестах

Газета.Ruвчера в 15:38
Говорит Москва

В МВД пообещали к утру посчитать число участников акции оппозиции в Минске

Говорит Москвавчера в 15:36
RT на русском

В МВД Белоруссии оценили массовую акцию в Минске

RT на русскомвчера в 15:34
Московский Комсомолец

МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержаниях на акции в Минске

Московский Комсомолецвчера в 15:30
Телеканал 360°

МВД Белоруссии: задержаний на акции протеста в Минске не было

Телеканал 360°вчера в 15:59
КП - Беларусь

МВД опровергло информацию о задержаниях на воскресной акции протеста

КП - Беларусь17:04

В Торжокском районе проходит фестиваль средневековой культуры

В Тверской области продолжается масштабный средневековый фестиваль «Новоторжский рубеж», площадкой для которого стала территория архитектурно-этнографического музея под открытым небом "Василево".
Tverigrad.ruвчера в 03:17
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