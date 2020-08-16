Акция несогласных с итогами выборов в Минске прошла без задержаний
Смотрите также
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Многотысячная акция против Лукашенко попала на видео
«Забеременевшая от 10-летнего» российская школьница родила дочь
Продолжается визит Михаила Мишустина на Дальний Восток
Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа
Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Югра вошла в топ-10 регионов России с самым доступным бензином
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Мишустин допустил передачу рыбного терминала Магаданского морского порта региону
Ефремову диагностировали инсульт
Валентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы
В Россию переброшены эшелоны со специальной техникой из Белоруссии
Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси
Названа средняя зарплата учителей в России
В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек
В Минске на митинг в поддержку Лукашенко прибыл президентский кортеж
Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске
Лукашенко отказался провести повторные выборы президента Белоруссии
Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку
В Минске на митинг против Лукашенко вышли десятки тысяч человек
Появилась новая версия возникновения коронавируса
В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей
Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
В уличной еде в Стамбуле нашли вредные бактерии
Незаконная акция сторонников оппозиции в Минске прошла мирно и без задержаний. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД Белоруссии. Минская акция людей, которые не согласны с итогами выборов главы государства, прошла мирно и без задержаний, несмотря отсутствие согласования с правительством страны.В источнике
С чего всё началось
МВД Белоруссии: задержаний на акции протеста в Минске не было
В воскресенье 16 августа в Минске прошли две акции. В 12 часов на площади Независимости около Дома правительства собрались сторонники президента Александра Лукашенко. В 14 часов начался митинг противников политика.
Телеканал 360°вчера в 15:59
Подробнее о событии
В МВД пообещали к утру посчитать число участников акции оппозиции в Минске
Говорит Москвавчера в 15:36
МВД Белоруссии опровергло сообщения о задержаниях на акции в Минске
Московский Комсомолецвчера в 15:30