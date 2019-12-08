Политика

iReactoriReactorАкция оппозиции проходит в Киеве накануне «нормандского» саммита

Члены украинской оппозиции вышли на Майдан Независимости в центре Киева накануне проведения саммита в «нормандском формате». 9 декабря во Франции состоится встреча стран-участниц «нормандского формата».
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Украинцы завершили акцию на майдане

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В Киеве прошло вече оппозиции в преддверии встречи «нормандской четвёрки»

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В Киеве оппозиция проводит акцию перед «нормандским саммитом» — видео

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В Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита

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Комсомольская правда08:31
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В Берёзовском Свердловской области стая бездомных собак напала на 11-летнего ребёнка.
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Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД за 200–400 млрд рублей, ведомство также настаивает на привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
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Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России

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Бывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов стал главным тренером «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.
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Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
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