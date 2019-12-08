Члены украинской оппозиции вышли на Майдан Независимости в центре Киева накануне проведения саммита в «нормандском формате». 9 декабря во Франции состоится встреча стран-участниц «нормандского формата».

Политика В Париже забросали яйцами украинцев Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".

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Экономика Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД за 200–400 млрд рублей, ведомство также настаивает на привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.

Общество С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.

Футбол «Сочи» назначил Федотова главным тренером Бывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов стал главным тренером «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

Происшествия В Биробиджане начался пожар в торговом центре В Биробиджане в торговом центре «Гигант» начался пожар. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС по Еврейской автономной области.

Политика Россия и Белоруссия не согласовали восемь «дорожных карт» Москве и Минску не удалось согласовать восемь отраслевых «дорожных карт», заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко по итогам прошедших в Сочи переговоров президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина.