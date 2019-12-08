Политика
iReactorАкция оппозиции проходит в Киеве накануне «нормандского» саммита
Члены украинской оппозиции вышли на Майдан Независимости в центре Киева накануне проведения саммита в «нормандском формате». 9 декабря во Франции состоится встреча стран-участниц «нормандского формата».
Читать в источнике
Оценить219
Подробнее о событии
Показать все источники
В Киеве проходит акция против «капитуляции» Украины на «нормандском саммите»
Комсомольская правда08:31
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:57, Ашберн
Политика
В Париже забросали яйцами украинцев
Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
Политика
Премьер-министр Украины сообщил о плане по реинтеграции Донбасса
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о принятии одного из сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного.
Экономика
В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам
Политика
Условия разрешения спора по газу с Украиной назвал Медведев
Глава правительства в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым (ВГТРК) 7 декабря сказал: — Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям.
Происшествия
В Свердловской области на 11-летнего мальчика напала стая собак
В Берёзовском Свердловской области стая бездомных собак напала на 11-летнего ребёнка.
Политика
«Коммерсантъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Россия не намерена пересматривать Минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже.
Экономика
Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД
Минфин предложил приватизировать 5–10% РЖД за 200–400 млрд рублей, ведомство также настаивает на привязке зарплат топ-менеджмента к рыночной стоимости бумаг.
Общество
С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги
Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.
Футбол
«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью на «Фиште»
«Сочи» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 19-го тура чемпионата России.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России
Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
Экономика
Названы главные причины неплатежей россиян по кредитам
Россияне назвали главные причины своих неплатежей по кредитам и различным займам.
Футбол
«Сочи» назначил Федотова главным тренером
Бывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов стал главным тренером «Сочи». Об этом сообщил генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.
Футбол
Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова
Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Космос
Бенну классифицировали как активный астероид
Происшествия
В Биробиджане начался пожар в торговом центре
В Биробиджане в торговом центре «Гигант» начался пожар. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС по Еврейской автономной области.
Космос
К 2022 году создадут спутники для 3D-съемки земли
В самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» начинают разработку космических спутников.
Культура
Три юных уфимских танцора приняли участие в проекте «Танцы» на ТНТ
Даша танцевала как номинантка на выбывание, но Егор принял решение оставить ее в проекте, возможно, в этом свою роль сыграл красивый номер с уфимскими танцорами.
Политика
Россия и Белоруссия не согласовали восемь «дорожных карт»
Москве и Минску не удалось согласовать восемь отраслевых «дорожных карт», заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко по итогам прошедших в Сочи переговоров президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг.
Экономика
Россияне стали активно скупать акции
Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции.
Общество
Православные христиане отмечают Юрьев день
9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Спорт
9 декабря исполком WADA определит судьбу российского спорта
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) соберется в Лозанне и определит судьбу российского спорта.
Происшествия