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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Акция протеста оппозиции в Минске собрала до 250 тысяч человек

Как сообщал корреспондент "Известий", в акции принимали участие более 100 тысяч человек. По оценкам различных белорусских СМИ, на улицы вышли от 150 до 250 тысяч человек. Официальные данные по численности демонстрантов еще не обнародовались.В источнике
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Ведомости

Протестующие устроили многотысячный марш на акции протеста в Минске

Ведомости18:04
РЕН ТВ

Акция протеста оппозиции в Минске собрала до 250 тысяч человек

РЕН ТВвчера в 15:44
News.ru

СМИ сообщили, что на акции протеста вышли около 250 тысяч белорусов

News.ru17:14
Lenta.ru

Оценено число участников акций протеста в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 16:50
Газета.Ru

СМИ: до 250 тысяч человек приняли участие в воскресной акции протеста в Минске

Газета.Ruвчера в 15:52
RuNews24.ru

В Минске акция протеста оппозиции собрала до 250 тысяч человек

RuNews24.ru17:36
Телеканал 360°

Массовая акция протеста в Минске завершилась без задержаний

Телеканал 360°вчера в 17:39

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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Месси может стать одноклубником Роналду в «Ювентусе»

По информации источника, руководство туринского клуба хочет воплотить в реальность связку Роналду – Месси и рассматривает возможность приобретения аргентинца на фоне слухов о том, что лидер «Барсы» намерен покинуть команду.
Metaratings22 августа в 13:09
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