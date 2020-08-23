Акция протеста оппозиции в Минске собрала до 250 тысяч человек
Смотрите также
В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
В Белоруссии взяли под защиту военные монументы и памятники
Мишустин разрешил россиянам регистрировать автомобили в МФЦ
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Алексей Навальный прибыл в Германию как «гость Меркель»
Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран
Пушков прокомментировал видео с держащим автомат Лукашенко
В РАН назвали две версии возникновения снятых с МКС объектов
В Калифорнии из-за пожаров эвакуировали почти 120 тысяч человек
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Митингующие в Минске совершили попытку штурма резиденции Лукашенко
Силовики перекрыли протестующим путь к резиденции Лукашенко в Минске
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков
Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран
В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
Как сообщал корреспондент "Известий", в акции принимали участие более 100 тысяч человек. По оценкам различных белорусских СМИ, на улицы вышли от 150 до 250 тысяч человек. Официальные данные по численности демонстрантов еще не обнародовались.В источнике
Подробнее о событии
СМИ: до 250 тысяч человек приняли участие в воскресной акции протеста в Минске
Газета.Ruвчера в 15:52