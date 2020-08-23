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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Акция протеста оппозиции в Минске собрала до 250 тысяч человек

Как сообщал корреспондент "Известий", в акции принимали участие более 100 тысяч человек. По оценкам различных белорусских СМИ, на улицы вышли от 150 до 250 тысяч человек. Официальные данные по численности демонстрантов еще не обнародовались.В источнике
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РЕН ТВ

Акция протеста оппозиции в Минске собрала до 250 тысяч человек

РЕН ТВвчера в 15:44
News.ru

СМИ сообщили, что на акции протеста вышли около 250 тысяч белорусов

News.ru17:14
Lenta.ru

Оценено число участников акций протеста в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 16:50
Газета.Ru

СМИ: до 250 тысяч человек приняли участие в воскресной акции протеста в Минске

Газета.Ruвчера в 15:52
Ведомости

Протестующие устроили многотысячный марш на акции протеста в Минске

Ведомости18:04
РБК

Госканал сообщил о 20 тыс. участников марша против Лукашенко

РБКвчера в 15:36
Эхо Москвы

В МВД Белоруссии, как передает РИА, пока затрудняются оценить численность участников акции оппозиции в центре Минска

Эхо Москвывчера в 12:04

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", - передает телевидение слова министра электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
РИА Новости22:25
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
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Алексея Навального доставили на лечение в клинику в Германии

Самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционера без сознания доставили в реанимацию омской больницы скорой помощи №1. После этого его пресс-секретарь сообщила, что Навальный впал в кому и был подключен к ИВЛ.
JustMedia00:26
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В Подмосковье отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет

"Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений: снимается режим самоизоляции с людей 65+ и хронических больных с 24 августа 2020 года", - говорилось в сообщении регионального штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Интерфакс17:13
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП

Мошенники нашли новый способ выводить деньги со счетов клиентов банков, используя Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ, которое занимается мониторингом и реагированием на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
РБК22:05
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