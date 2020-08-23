Акция протеста оппозиции в Минске собрала до 250 тысяч человек
Смотрите также
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
Митингующие в Минске совершили попытку штурма резиденции Лукашенко
Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года
Мантуров поделился планами увеличить производство вакцины от COVID-19
Минобороны Белоруссии взяло под защиту мемориальные объекты ВОВ
В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом стран
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
Симоньян впервые продемонстрировала лица своих детей
ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков
Митингующие в Минске совершили попытку штурма резиденции Лукашенко
Протестующие заняли часть проспекта Независимости в Минске
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом стран
Россиян обяжут маркировать домашних животных с 2021 года
«Бавария» победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии
В Воронежской области пятеро погибли после падения в выгребную яму
Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление
Как сообщал корреспондент "Известий", в акции принимали участие более 100 тысяч человек. По оценкам различных белорусских СМИ, на улицы вышли от 150 до 250 тысяч человек. Официальные данные по численности демонстрантов еще не обнародовались.В источнике
Подробнее о событии
СМИ: до 250 тысяч человек приняли участие в воскресной акции протеста в Минске
Газета.Ruвчера в 15:52