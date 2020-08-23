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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Акция протеста оппозиции в Минске собрала до 250 тысяч человек

Как сообщал корреспондент "Известий", в акции принимали участие более 100 тысяч человек. По оценкам различных белорусских СМИ, на улицы вышли от 150 до 250 тысяч человек. Официальные данные по численности демонстрантов еще не обнародовались.В источнике
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News.ru

СМИ сообщили, что на акции протеста вышли около 250 тысяч белорусов

News.ru17:14
Ведомости

Протестующие устроили многотысячный марш на акции протеста в Минске

Ведомости18:04
RuNews24.ru

В Минске акция протеста оппозиции собрала до 250 тысяч человек

RuNews24.ru17:36
Мойка78

Стало известно, сколько человек вышли на акции протеста в Минске

Мойка7819:12
Lenta.ru

Оценено число участников акций протеста в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 16:50
Газета.Ru

СМИ: до 250 тысяч человек приняли участие в воскресной акции протеста в Минске

Газета.Ruвчера в 15:52
РЕН ТВ

Акция протеста оппозиции в Минске собрала до 250 тысяч человек

РЕН ТВвчера в 15:44

ВСУ готовятся к наступлению на Донбассе

Несмотря на достигнутые договоренности, командование ВСУ продолжает демонстрировать свою приверженность силовому сценарию развития конфликта на Донбассе и продолжает проводить учения с отработкой вопросов ведения наступательных действий.
Rusvesna.su20:00
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Asteraвчера в 11:11
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ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
РИА Новости22 августа в 08:25
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