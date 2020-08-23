Акция протеста оппозиции в Минске собрала до 250 тысяч человек
Как сообщал корреспондент "Известий", в акции принимали участие более 100 тысяч человек. По оценкам различных белорусских СМИ, на улицы вышли от 150 до 250 тысяч человек. Официальные данные по численности демонстрантов еще не обнародовались.В источнике
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СМИ: до 250 тысяч человек приняли участие в воскресной акции протеста в Минске
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