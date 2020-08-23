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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Акция протеста оппозиции в Минске собрала до 250 тысяч человек

Как сообщал корреспондент "Известий", в акции принимали участие более 100 тысяч человек. По оценкам различных белорусских СМИ, на улицы вышли от 150 до 250 тысяч человек. Официальные данные по численности демонстрантов еще не обнародовались.В источнике
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Тайга.инфо

Сотни тысяч протестующих вышли на улицу в Белоруссии, Лукашенко взял автомат

Тайга.инфо23:09
ФедералПресс

Лукашенко с автоматом и марш протестующих. О главных событиях за сутки

ФедералПресс22:49
РЕН ТВ

Акция протеста оппозиции в Минске собрала до 250 тысяч человек

РЕН ТВвчера в 15:44
News.ru

СМИ сообщили, что на акции протеста вышли около 250 тысяч белорусов

News.ru17:14
Lenta.ru

Оценено число участников акций протеста в Белоруссии

Lenta.ruвчера в 16:50
Газета.Ru

СМИ: до 250 тысяч человек приняли участие в воскресной акции протеста в Минске

Газета.Ruвчера в 15:52
Екатеринбург Онлайн

Лукашенко вышел с автоматом и в бронежилете: как прошел пятнадцатый день протестов в Белоруссии

Екатеринбург Онлайн18:04

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Новейшая управляемая ракета «Булат» вышла на летные испытания

Новейшая управляемая ракета "Булат", предназначенная для поражения легкобронированной техники противника, вышла на лётные испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данного оружия - холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха.
РИА Новости02:39
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъ18:31
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Месси может стать одноклубником Роналду в «Ювентусе»

По информации источника, руководство туринского клуба хочет воплотить в реальность связку Роналду – Месси и рассматривает возможность приобретения аргентинца на фоне слухов о том, что лидер «Барсы» намерен покинуть команду.
Metaratings22 августа в 13:09
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Все из-за шиханов: Минниханов обошел Хабирова в рейтинге устойчивости

Коммуникационный холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил очередной, 7-й по счету, рейтинг устойчивости глав регионов "Госсовет 2.0" "В НЕКОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ ПРОТЕСТНЫХ РЕГИОНАХ ДО ВЫБОРОВ ДОПУЩЕНЫ РЕСУРСНЫЕ ОППОЗИЦИОННЫЕ КАНДИДАТЫ" Коммуникационный холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил очередной, 7-й по счету, рейтинг устойчивости глав регионов "Госсовет 2.0".
БИЗНЕС Online01:01
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В омской больнице возмутились поведением сторонников Навального

Омск, 23 августа 2020, 14:54 — REGNUM Медицинская сестра из Больницы скорой медицинской помощи № 1 города Омска Анна Смирнова прокомментировала поведение журналистов и сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального, которые осаждали медицинское учреждение, когда тот проходил в нем лечение.
REGNUMвчера в 07:54
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