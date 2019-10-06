Политика
ИзвестияВ Киеве начался «майдан желтых повязок» против «формулы Штайнмайера»
Митинг против реализации «формулы Штайнмайера» по Донбассу проходит в Киеве в воскресенье, 6 октября. Координатором акции выступает «Движение сопротивления капитуляции», в которое входят националисты и сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Футбол
«Спартак» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:06
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Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
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Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
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Семак рассказал о травме Мамманы
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме аргентинского защитника Эммануэля Мамманы.
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Футбол
«Хоффенхайм» нанёс «Баварии» первое поражение в сезоне
«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче чемпионата Германии.
Metaratings вчера в 12:41
Политика
Трамп обвинил семью Байдена в коррупции
Дональд Трамп выразил уверенность в том, что, будучи президентом США, он не просто имеет право, а обязан всесторонне изучить информацию о возможной коррупционной схеме в деле сына бывшего вице-президента Джо Байдена - Хантера.
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Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны
Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.
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Влад Топалов и Регина Тодоренко показали 10-месячного сына
Влад Топалов почему-то поздравил с днем рождения 10-месячного малыша. А Регина Тодоренко в Instagram призналась в любви к мужу и сыну.
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Хейли отвергла возможность дружбы между США и Россией
США никогда не будут доверять России, считает бывший постпред Америки при ООН Никки Хейли.
ТК Звезда вчера в 21:43
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Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа
Внутри появится новая приборная панель, крупный экран мультимедийного комплекса с рядом кнопок под ним и рулевое колесо в новом дизайне.
Тарантас Ньюс 03 октября в 15:57
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Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
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Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
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Эрдоган и Трамп обсудили зону безопасности в Сирии
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону планируемую зону безопасности на севере Сирии.
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Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
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В черепах людей обнаружено золотое сечение
Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Ugpressa.ru 04 октября в 15:36
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В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
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«Ак Барс» обыграл «Динамо» в Минске
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Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
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Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом
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Политика
В КНДР заявили о провале переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США.
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Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
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Тедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»
Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву.
Российская газета 14:24