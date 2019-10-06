Политика

ИзвестияИзвестияВ Киеве начался «майдан желтых повязок» против «формулы Штайнмайера»

Митинг против реализации «формулы Штайнмайера» по Донбассу проходит в Киеве в воскресенье, 6 октября. Координатором акции выступает «Движение сопротивления капитуляции», в которое входят националисты и сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Татары на Майдане требуют войны с Донбассом

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