Митинг против реализации «формулы Штайнмайера» по Донбассу проходит в Киеве в воскресенье, 6 октября. Координатором акции выступает «Движение сопротивления капитуляции», в которое входят националисты и сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В Киеве начался «майдан желтых повязок» против «формулы Штайнмайера»

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