Происшествия
ИзвестияАкция против полицейского насилия в Париже переросла в беспорядки
Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели беспорядков в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и начались массовые протесты.
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В Париже применили слезоточивый газ для разгона акции против полицейского беспредела
Комсомольская правда15:58
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Политика
Сенат заблокировал осуждающую действия Трампа резолюцию
Представителям Демократической партии США в сенате не удалось добиться принятия резолюции, осуждающей действия президента Дональда Трампа для подавления протестов и беспорядков, вспыхнувших по всей стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
РБК 20:16
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Происшествия
На Сахалине отказали в возбуждении уголовного дела на мэра Охи
Южно-Сахалинск, 2 июня 2020, 10:06 — REGNUM Следственный комитет на Сахалине не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела по обвинению в браконьерстве мэра Охи Сергея Гусева.
REGNUM 03:06
Происшествия
Коронавирусом заболели еще 104 жителя Новосибирской области
На утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением.
Тайга.инфо 30 мая в 23:50
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Гаджеты
Очень дешевые умные телевизоры Realme Smart TV поступают в продажу. Объявлены украинские цены
iXBT.com вчера в 17:01
Происшествия
Водитель завода имени Федотова изолирован из-за подозрения на ковид
Работник южно-сахалинского завода строительных материалов имени А. М. Федотова находится на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом.
Сахалин.Инфо 19:44
Происшествия
В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час
Протесты в Вашингтоне у Белого дома продолжились, несмотря на введение комендантского часа.
Lenta.ru 20:02
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Общество
Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова в Instagram засветила свою новую фамилию
Бдительные подписчики Решетовой заметили, что письмо отправлено не Решетовой, а Юнусовой.
Свободная Пресса 14:30
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
Заказов на Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало
Заказов на российские автомобили класса "люкс" Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало, их количество постепенно увеличивается, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
ПРАЙМ 20:16
Политика
Белый дом признал проблему расизма в США
Администрация президента США Дональда Трампа признала существование системного расизма в стране.
Lenta.ru 19:47
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС вчера в 17:00
Космос
В кораблях Маска нашли заимствование у россиян
«Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.
Lenta.ru 19:37
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
Здоровье
Бессимптомных пациентов с коронавирусом в Новосибирске лечат на дому
Сегодня, 2 июня, в Новосибирске произошло долгожданное для многих событие – министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что пациенты с коронавирусом, у которых нет никаких проявлений болезни, могут лечиться дома.
Atas.info 08:10
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
Космос
Астронавты перешли с Crew Dragon на борт МКС
Экипаж корабля Crew Dragon компании SpaceX перешел на борт Международной космической станции.
Мойка78 31 мая в 14:33
Армия и оружие
Украина сообщила об испытании ракеты «Нептун»
Украинские ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" успешно поразили цели, сообщает агентство "АрмияІпfоrм" со ссылкой на руководителя КБ "Луч" Олега Коростелева.
Вести.Ru 31 мая в 03:34
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:25
Кино
Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
Inc-news.ru 03:06
Политика
Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7
Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
Газета.Ru 16:26