Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели беспорядков в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и начались массовые протесты.

Акция против полицейского насилия в Париже переросла в беспорядки

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