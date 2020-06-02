Происшествия

ИзвестияИзвестияАкция против полицейского насилия в Париже переросла в беспорядки

Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели беспорядков в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и начались массовые протесты.
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В Париже применили слезоточивый газ для разгона акции против полицейского беспредела

Комсомольская правда15:58

Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже

РИА Новости16:28

По Парижу прокатилась волна беспорядков

Вести.Ru16:15

Полиция применила слезоточивый газ на акции в Париже

Коммерсантъ15:59

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

РБК17:32

Полиция использовала слезоточивый газ на акции протеста в Париже

Газета.Ru15:58

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

ТАСС16:02
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Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Ведомости 04:12
396
Политика

Сенат заблокировал осуждающую действия Трампа резолюцию

Представителям Демократической партии США в сенате не удалось добиться принятия резолюции, осуждающей действия президента Дональда Трампа для подавления протестов и беспорядков, вспыхнувших по всей стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
РБК 20:16
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1,1K
Происшествия

На Сахалине отказали в возбуждении уголовного дела на мэра Охи

Южно-Сахалинск, 2 июня 2020, 10:06 — REGNUM Следственный комитет на Сахалине не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела по обвинению в браконьерстве мэра Охи Сергея Гусева.
REGNUM 03:06
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Футбол

Клаудио Маркизио: «Перешел в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“»

Матч ТВ 16:23
Происшествия

Коронавирусом заболели еще 104 жителя Новосибирской области

На утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением.
Тайга.инфо 30 мая в 23:50
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
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Гаджеты

Очень дешевые умные телевизоры Realme Smart TV поступают в продажу. Объявлены украинские цены

iXBT.com вчера в 17:01
Происшествия

Водитель завода имени Федотова изолирован из-за подозрения на ковид

Работник южно-сахалинского завода строительных материалов имени А. М. Федотова находится на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом.
Сахалин.Инфо 19:44
Происшествия

В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час

Протесты в Вашингтоне у Белого дома продолжились, несмотря на введение комендантского часа.
Lenta.ru 20:02
2
Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
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Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
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Шоу-бизнес

Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе

Pravda.Ru 09:03
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Общество

Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.
Известия 06:46
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Шоу-бизнес

Анастасия Решетова в Instagram засветила свою новую фамилию

Бдительные подписчики Решетовой заметили, что письмо отправлено не Решетовой, а Юнусовой.
Свободная Пресса 14:30
2
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
10K
Общество

Заказов на Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало

Заказов на российские автомобили класса "люкс" Aurus из-за ослабления рубля меньше не стало, их количество постепенно увеличивается, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
ПРАЙМ 20:16
Политика

Белый дом признал проблему расизма в США

Администрация президента США Дональда Трампа признала существование системного расизма в стране.
Lenta.ru 19:47
Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС вчера в 17:00
10
Космос

В кораблях Маска нашли заимствование у россиян

«Раньше космические челноки могли перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — написал автор материала, указав, что россияне с самого начала отдавали предпочтение раздельным стартам космических «грузовиков» и пилотируемых кораблей.
Lenta.ru 19:37
35
Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
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Здоровье

Бессимптомных пациентов с коронавирусом в Новосибирске лечат на дому

Сегодня, 2 июня, в Новосибирске произошло долгожданное для многих событие – министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что пациенты с коронавирусом, у которых нет никаких проявлений болезни, могут лечиться дома.
Atas.info 08:10
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Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru 03:30
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Космос

Астронавты перешли с Crew Dragon на борт МКС

Экипаж корабля Crew Dragon компании SpaceX перешел на борт Международной космической станции.
Мойка78 31 мая в 14:33
2,1K
Армия и оружие

Украина сообщила об испытании ракеты «Нептун»

Украинские ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" успешно поразили цели, сообщает агентство "АрмияІпfоrм" со ссылкой на руководителя КБ "Луч" Олега Коростелева.
Вести.Ru 31 мая в 03:34
1,3K
Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
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Кино

Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело 10:34
16
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России

Парады к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдут 24 июня в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:25
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Кино

Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»

Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
Inc-news.ru 03:06
10
Политика

Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7

Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
Газета.Ru 16:26
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Акции протеста в ПарижеБольше новостей по теме
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