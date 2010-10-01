Попытки объединить единомышленников, выступающих против результатов голосования по поправкам в Конституцию, провалились в Санкт-Петербурге. Участники акции пытались собрать подписи для коллективного иска против внесения изменений в Основной закон страны.

Акция против поправок к Конституции потерпела фиаско в Петербурге

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