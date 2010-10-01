Политика
iReactorАкция против поправок к Конституции потерпела фиаско в Петербурге
Попытки объединить единомышленников, выступающих против результатов голосования по поправкам в Конституцию, провалились в Санкт-Петербурге. Участники акции пытались собрать подписи для коллективного иска против внесения изменений в Основной закон страны.
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Джабаров указал на несостоятельность требований организаторов акций против поправок
Экономика сегодня13:46
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Вирусолог оценил появление коллективного иммунитета у россиян
Специалист пояснил, что приведенные главой Роспотребнадзора показатели имеют отношение к анализу на антитела.
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Мирослава Карпович перевезла в особняк актера все свои вещи и успела устроить скандал с местным персоналом.
Радио Комсомольская правда вчера в 02:42
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Хакеры получили доступ к аккаунтам Безоса, Маска и Байдена в Twitter
В числе компрометированных аккаунтов — учетные записи генерального директора Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft и филантрописта Билла Гейтса.
Ведомости 17:46
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
В России сложились идеальные условия для деноминации рубля в сто раз, о чём свидетельствует рекордный рост наличных денег в стране.
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В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru 10:09
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
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США ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний
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Компания 15:26
Экономика
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Бизнесмен, изобретатель и инженер Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Коммерсантъ 19:15
Армия и оружие
В Крым доставили новые военные вертолеты «Терминатор»
Армейская авиация Южного военного округа на Кубани и в Крыму получила на вооружение новые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».
Военное дело 00:32
Энергетика
Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM вчера в 12:51
Происшествия
Генпрокуратура: в деле о гибели группы Дятлова есть нарушения
Екатеринбург, 13 июля 2020, 06:05 — REGNUM В уголовном деле о гибели тургруппы Игоря Дятлова имеются нарушения.
REGNUM 12 июля в 23:05
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru вчера в 06:20
Общество
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Решение о штрафе было принято Еврокомиссией в 2016 году, однако она не смогла юридически обосновать нарушение положений норм по конкуренции.
Evo-rus.com 08:36
Политика
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели
Марк Мидоус, являющийся главой аппарата Белого дома, рассказал о сроках применения мер ограничения для некоторых китайских приложений для смартфонов.
CT news 20:36
Энергетика
«Нафтогаз Украины» заявил о возможном срыве отопительного сезона
"Нафтогаз Украины" заявил, что страна может столкнуться с угрозой срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей.
Газета.Ru вчера в 01:37
Шоу-бизнес
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Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков показал, как выглядели на свадьбе он и его невеста Ангелина Монах.
ФАН 19:18
Игры
Death Stranding стала доступна на PC
The GEEK 04:21
Общество
Немецкие СМИ обвинили русского композитора Глинку в антисемитизме
Берлин был одним из любимых городов композитора Михаила Глинки: он много раз приезжал сюда и умер здесь в 1857 году.
Вести.Ru вчера в 06:27
Общество
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
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Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов
Evo-rus.com 06:41
Космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен сегодня будут работать за пределами МКС
Новые аккумуляторы были доставлены на МКС в мае японским грузовым кораблем.
Эхо Москвы 20:09
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Amazon купил российский сериал с Буруновым
Секрет фирмы 06:22
Армия и оружие
Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписан в Петербурге
На Северной верфи в Санкт-Петербурге подписали приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов», передает «МИР 24».
МИР 24 10:12
Футбол
Гвардиола ответил на критику Клоппа и Моуринью по решению CAS
Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на высказывания Юргена Клоппа и Жозе Моуринью, которые остались недовольны решением Спортивного арбитражного суда (CAS), частично оправдавшего "Сити" по делу о нарушении финансового fair play.
РИА Новости 04:19
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27