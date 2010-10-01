Политика
iReactorАкция против поправок к Конституции потерпела фиаско в Петербурге
Попытки объединить единомышленников, выступающих против результатов голосования по поправкам в Конституцию, провалились в Санкт-Петербурге. Участники акции пытались собрать подписи для коллективного иска против внесения изменений в Основной закон страны.
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Джабаров указал на несостоятельность требований организаторов акций против поправок
Экономика сегодня13:46
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Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Японская компания Nissan сегодня утром провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Ariya.
Car.ru 02:51
Экономика
Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes
Бизнесмен, изобретатель и инженер Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Коммерсантъ 19:15
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
14 июля в продажу поступила книга племянницы главы Белого дома Мэри Трамп "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" - это мемуары о жизни ее семьи, и, главное, о ее дяде, 45-м президенте США Дональде Трампе.
Газета.Ru 10:58
Общество
Мэр Хабаровска прокомментировал несанкционированные митинги в городе
RT на русском вчера в 03:17
Общество
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Как сообщает Piter.tv, российский и американский кинорежиссер Андрей Кончаловский рассказал о причине, по которой он решил заменить актера Александра Домогарова на Гошу Куценко.
CT news 10:02
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Здоровье
Работодатель не смог обеспечить обсервацию заболевшим студентам
В Алтайском крае движение студенческих отрядов является очень ярким, с богатой историей, студенты с удовольствием вступают в ряды МООО «Российские студенческие отряды», каждый боец, каждый человек представляет безусловную ценность, и мы еще раз призываем работодателей отслеживать и контролировать условия, в которых трудятся студенты, они несут за это полную ответственность.
Алтайская правда 02:40
Армия и оружие
Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва
В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва.
РБК 18:48
Здоровье
В «Единой России» предложили ряд мер по повышению доступности лекарств
Nashgorod.ru пишет, что партия выразила намерение предложить инициативы в сфере госзакупок медикаментов, что снизит стоимость контрактов и обеспечит доставку во все регионы России.
Муксун.fm 12:13
Футбол
АЕК Карреры сыграл вничью с ПАОК и остался на третьем месте
Команда Массимо Карреры осталась на третьем месте с 69 очками, на 3 балла отставая от ПАОК за один тур до конца чемпионата.
Sports.ru 17:09
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
Общество
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов
Неизвестные взломали станицы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
Российская газета 19:30
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс 15:37
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Здоровье
Диетолог опроверг миф о вреде чипсов
Чипсы несут организму человека не больше вреда, чем некоторые фрукты.
News.ru 22:10
Политика
NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США
По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР.
ТАСС 20:47
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России
Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК 12:08
Общество
Меган Маркл назвала главную причину ухода из королевской семьи
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила о причинах своего ухода из британской королевской семьи.
Слово и Дело 06:18
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 13 июля в 09:36
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Gazeta.SPb 14:17
Гаджеты
Опубликован стандарт на память DDR5
Ожидается, что первые серийные модули будут работать в режиме DDR5-4800. При этом возможен выпуск модулей с большей частотой.
Evo-rus.com 09:30
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия вчера в 03:13
Футбол
«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя
Bookmaker-ratings.ru 10:56
Здоровье
Глава Забайкалья анонсировал следующий этап снятия ограничений
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона, в котором рассказал о ситуации с СOVID-19 и анонсировал следующий этап снятия ограничений.
Московский Комсомолец Чита 03:48