Прошлогодние события преподносятся как оскорбление, нанесенное Грузии депутатом Гавриловым и нынешним правительством «Грузинской мечты», а посему все комментарии однозначны: акция в прошлом году была выражением мирного протеста против врага — России и нежелания мириться с оккупацией.

Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси

Экономика Бывший российский сенатор задолжал Франции почти два миллиона долларов Французский суд намерен взыскать с бывшего российского сенатора Виталия Малкина 1,7 миллиона долларов в качестве налоговой задолженности за шале в Куршевеле. 6

Технологии Устаревшая Windows 7 неожиданно получила обновления Microsoft выпустила новое обновление для операционной системы Windows 7, чью поддержку компания официально прекратила в январе 2020 года, сообщает портал 3D News в субботу, 20 июня. 20

Политика Трамп ответил на подозрения в наличии у него болезни Паркинсона Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в городе Талса (штат Оклахома) в субботу, 20 июня, прокомментировал сообщения в СМИ о том, что у него может быть болезнь Паркинсона. 2

Транспорт На юге Москвы затопило несколько дорог Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД. 38

Технологии Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения. 9

Энергетика Цена нефти Brent превысила $42 за баррель Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 11:35 растет на 2,86 % — до $42,7 за баррель. 32

Гаджеты Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS. 35

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 1,1K

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 396

Авто Производство нового LADA Largus может стартовать уже в августе Обратная ситуация с обновленными LADA Vesta и LADA Niva, а долгосрочными проектами вроде Granta и Niva нового поколения на платформе B0, финансирование разработки которых, если верить СМИ, приостановлены как минимум до конца июня. 5

Армия и оружие Американский десантный корабль вошел в Черное море Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на украинское издание «Думская». 89

Происшествия Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга. 113

Общество Российский бизнесмен назвал причину разблокировки Telegram Российский бизнесмен Евгений Чичваркин в разговоре с RTVI назвал возможную причину разблокировки мессенджера Telegram, предположив, что с него могли снять ограничения, поскольку мессенджер или его часть хотят продать кому-то из олигархов. 1

Общество В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. 387