Политика
REGNUMАкция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси
Прошлогодние события преподносятся как оскорбление, нанесенное Грузии депутатом Гавриловым и нынешним правительством «Грузинской мечты», а посему все комментарии однозначны: акция в прошлом году была выражением мирного протеста против врага — России и нежелания мириться с оккупацией.
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В Тбилиси накануне прошла антикремлевская акция, приуроченная к годовщине «Ночи Гаврилова»
Эхо Москвывчера в 23:03
Год назад в Тбилиси начались акции протестов против «российской оккупации» Грузии
Реальное время19 июня в 17:33
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Газета.Ru вчера в 17:49
Транспорт
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
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Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $42 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 11:35 растет на 2,86 % — до $42,7 за баррель.
Коммерсантъ 18 июня в 23:55
Гаджеты
Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS
Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS.
TechFusion 18 июня в 16:33
Политика
Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение флага США
Президент США Дональд Трамп предложил наказывать за сожжение национального флага лишением свободы.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Обратная ситуация с обновленными LADA Vesta и LADA Niva, а долгосрочными проектами вроде Granta и Niva нового поколения на платформе B0, финансирование разработки которых, если верить СМИ, приостановлены как минимум до конца июня.
Автоновости дня вчера в 14:52
Армия и оружие
Американский десантный корабль вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на украинское издание «Думская».
Телеканал 360° 19 июня в 08:42
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
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Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян
Экономика сегодня 19 июня в 10:21
Футбол
Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
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Российский бизнесмен Евгений Чичваркин в разговоре с RTVI назвал возможную причину разблокировки мессенджера Telegram, предположив, что с него могли снять ограничения, поскольку мессенджер или его часть хотят продать кому-то из олигархов.
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В Воронежской области построят завод по производству телевизоров
Воронежская компания "Синоквант" намерена к 2023 году построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" завод жидкокристаллических (ЖК) телевизоров.
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В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 19 июня в 00:32
Здоровье
День медицинского работника отмечают 20 июня
Напомним, что 12 мая празднуется Международный день медицинской сестры.
Телепорт вчера в 19:51
Авто
Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
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Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК 19 июня в 10:38