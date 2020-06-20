Политика

REGNUMREGNUMАкция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси

Прошлогодние события преподносятся как оскорбление, нанесенное Грузии депутатом Гавриловым и нынешним правительством «Грузинской мечты», а посему все комментарии однозначны: акция в прошлом году была выражением мирного протеста против врага — России и нежелания мириться с оккупацией.
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Протестная акция в Тбилиси завершилась без происшествий

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"Встретимся на выборах!", или Как прошла акция оппозиции в Тбилиси

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В Грузии завершился митинг по поводу годовщины разгона протестной акции у парламента

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Взгляд.рувчера в 12:51

В Тбилиси накануне прошла антикремлевская акция, приуроченная к годовщине «Ночи Гаврилова»

Эхо Москвывчера в 23:03

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Год назад в Тбилиси начались акции протестов против «российской оккупации» Грузии

Реальное время19 июня в 17:33
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
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Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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РБК 19 июня в 10:38
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Армия и оружие

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Коммерсантъ 00:59
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В «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»

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7728 случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

7728 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
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На юге и востоке Москвы прошла сильнейшая гроза.
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Политика

Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о введении ограничений для рабочих виз для иностранцев.
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Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
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«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
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Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
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Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
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Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
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В конце мая Курскую область посетила съемочная группа программы "Поедем, поедим".
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Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
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Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
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