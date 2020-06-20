Политика
REGNUMАкция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси
Прошлогодние события преподносятся как оскорбление, нанесенное Грузии депутатом Гавриловым и нынешним правительством «Грузинской мечты», а посему все комментарии однозначны: акция в прошлом году была выражением мирного протеста против врага — России и нежелания мириться с оккупацией.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
В Тбилиси накануне прошла антикремлевская акция, приуроченная к годовщине «Ночи Гаврилова»
Эхо Москвывчера в 23:03
Год назад в Тбилиси начались акции протестов против «российской оккупации» Грузии
Реальное время19 июня в 17:33
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Происшествия
Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне
Газета.Ru вчера в 12:46
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК 19 июня в 10:38
Армия и оружие
Коалиция США заявила об уничтожении трех лагерей ИГ в Ираке
«По согласованию с правительством Ирака самолеты коалиции уничтожили три лагеря ИГ в Вади Аш-Шай в Ираке 19 июня»,-- говорится в заявлении.
Коммерсантъ 00:59
Футбол
В «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»
RT на русском 03:54
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Общество
7728 случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
7728 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:45
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Общество
В Москве началась сильнейшая гроза, по улицам плывут машины
На юге и востоке Москвы прошла сильнейшая гроза.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Политика
Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о введении ограничений для рабочих виз для иностранцев.
Газета.Ru 00:22
Происшествия
В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
Происшествия
В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме
РИА Новости 04:01
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
Общество
Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ.
ТАСС 03:07
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт вчера в 14:09
Культура
Появился промо-ролик передачи «Поедем, поедим» о Курске
В конце мая Курскую область посетила съемочная группа программы "Поедем, поедим".
Городские известия (г. Курск) вчера в 10:30
Автоспорт
Дзанарди попал в аварию из-за собственной ошибки
Чемпионат 02:59
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости вчера в 10:37
Путешествия
Курорты Краснодарского края снова принимают гостей
Спрос на отдых в Краснодарском крае в этом году вырос из-за сложности посещения заграничных курортов.
Вести.Ru 02:35
Интернет
В России заработал новый сервис замера скорости интернета
Новый сервис замера скорости интернета заработал в России, 20 июня сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна вчера в 14:30
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54