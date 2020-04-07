Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыОрганизаторы предложили провести «Бессмертный полк» онлайн

В России состоялось более 3,7 тысячи шествий, в которых приняли участие более 10 млн человек. История «Бессмертного полка» началась в 2007 году, а с 2015 года акция официально стала общероссийской. Ранее сообщалось, что решение об отмене парада 9 мая в Москве еще не принято.
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с чего всё началось
Одни из организаторов «Бессмертного полка» выпустили заявление
, в котором сообщили, что считают шествие опасным даже после официального окончания самоизоляции.
Дождь07:11

Подробнее о событии

Организаторы «Бессмертного полка» призвали отказаться от участия в массовых мероприятиях 9 мая

Коммерсантъ08:10

В «Бессмертном полку» в условиях самоизоляции предложили провести акцию в кругу семьи

Говорит Москва05:02

Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

ТАСС06:57

Организаторы «Бессмертного полка» призвали в этом году не ходить на шествие и провести акцию дома

Накануне.Ru07:30

Источник заявил о возможности провести «Бессмертный полк» онлайн

Интерфакс05:11

Основатели «Бессмертного полка» допустили отказ от шествия из-за вируса

РБК07:02

В Омутнинске готовится акция «Бессмертный полк»

Омутнинские Вести+вчера в 07:12
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Общество

В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы

Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
REGNUM 09:54
Политика

Путин выступит с заявлением перед совещанием с губернаторами

Президент РФ Владимир Путин выступит сегодня с «большим вступительным словом» перед совещанием с главами регионов по теме коронавируса.
BFM.ru 07:15
Здоровье

В Нижегородской области выявлено 80 случаев заражения коронавирусом

Нижний Новгород, 8 апреля 2020, 11:25 — REGNUM По состоянию на 8 апреля в Нижегородской области подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:25
Политика

Путин поручил разработать программу поддержки бизнеса

Президент Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку разработать программу дополнительной поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране.
Профиль 10:09
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина рассказал о смерти матери

О смерти женщины публике рассказал накануне её сын Никита.
7Дней.ру вчера в 04:00
Авто

Кроссовер Mazda MX-30 может получить роторный мотор

Японская компания Mazda может оснастить свой электрический кроссовер Mazda MX-30 компактным роторным двигателем внутреннего сгорания, который поможет увеличить запас хода будущей новинки до приемлемых показателей.
Автоновости дня вчера в 13:20
Армия и оружие

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе

Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Piter.tv 05:44
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Политика

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
РБК 09:28
Шоу-бизнес

Лещенко заявил, что нарушил карантин из-за Малахова

Лещенко сообщил, что предупреждал Малахова о своей поездке в США.
Вести Подмосковья 01:43
Шоу-бизнес

Киркоров ждет приглашения от Зеленского выступить на Украине

Газета.Ru 04:17
Авто

Kia готовит модель, которая сотрет границу между седаном и кроссовером

Известно, что в основу ляжет платформа E-GMP, на которой создаётся электрический кроссовер премиум-бренда Genesis.
Российская газета вчера в 10:02
Происшествия

СК завел два новых уголовных дела на экс-главу курганского главка МЧС

РИА Новости 10:08
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
РИА Новости 03:45
Армия и оружие

Су-57 назвали угрозой господству ВВС США

Появление у России и Китая истребителей пятого поколения поставило под угрозу господство США, которые ранее были безоговорочными лидерами в разработке и производстве таких самолетов.
Российская газета 03:51
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 13:02
Технологии

Минкомсвязи обязало важные интернет-сайты создать версии без видео

Сайты, которые вошли в список социально значимых ресурсов. должны заняться подготовкой специальных-интернет версий. в противном случае они могут быть исключены из перечня.
Экономика сегодня 07:11
Наука

Ученые уточнили сроки выживаемости коронавируса на поверхности банкнот, одежды и медицинских масок

Что касается наружного слоя медицинских масок, то на нем SARS-CoV-2 мог жить до семи дней, а на внутреннем слое оставался активным в течение четырех суток.
Naked Science 06 апреля в 13:21
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Общество

В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса

Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.
РБК 09:41
Общество

Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы

«Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:02
Экономика

ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи

Совет директоров "Трубной металлургической компании" одобрил программу выкупа акций, а также делистинг с Лондонской фондовой биржи, сообщила компания.
Интерфакс 09:36
Авто

Российский авторынок в марте вырос на 4%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Автоновости дня 07:30
Происшествия

В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).
Lenta.ru 07:54
Экономика

Fitch понизил рейтинги 15 российским банкам

Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что для частных банков в России настали тяжелые времена.
Долг.рф 04:09
Наука

Светочувствительный белок чувствует вкус

Прошло ещё несколько лет, и вот сейчас в Current Biology вышла новая статья Монтелла и его сотрудников, которые утверждают, что опсины помогают дрозофилам чувствовать ещё и вкус.
Наука и жизнь 01:00
Политика

Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко по ряду статей УК

Генпрокурор Украины открыла дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с назначениями судей в 2017 и 2019 годах.
BFM.ru 08:50
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