Коронавирус
Аргументы и ФактыОрганизаторы предложили провести «Бессмертный полк» онлайн
В России состоялось более 3,7 тысячи шествий, в которых приняли участие более 10 млн человек. История «Бессмертного полка» началась в 2007 году, а с 2015 года акция официально стала общероссийской. Ранее сообщалось, что решение об отмене парада 9 мая в Москве еще не принято.
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с чего всё началось
Одни из организаторов «Бессмертного полка» выпустили заявление, в котором сообщили, что считают шествие опасным даже после официального окончания самоизоляции.Дождь07:11
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Общество
В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы
Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
Политика
Путин выступит с заявлением перед совещанием с губернаторами
Президент РФ Владимир Путин выступит сегодня с «большим вступительным словом» перед совещанием с главами регионов по теме коронавируса.
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В Нижегородской области выявлено 80 случаев заражения коронавирусом
Нижний Новгород, 8 апреля 2020, 11:25 — REGNUM По состоянию на 8 апреля в Нижегородской области подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин поручил разработать программу поддержки бизнеса
Президент Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку разработать программу дополнительной поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина рассказал о смерти матери
О смерти женщины публике рассказал накануне её сын Никита.
Авто
Кроссовер Mazda MX-30 может получить роторный мотор
Японская компания Mazda может оснастить свой электрический кроссовер Mazda MX-30 компактным роторным двигателем внутреннего сгорания, который поможет увеличить запас хода будущей новинки до приемлемых показателей.
Армия и оружие
Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе
Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
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Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Шоу-бизнес
Лещенко заявил, что нарушил карантин из-за Малахова
Лещенко сообщил, что предупреждал Малахова о своей поездке в США.
Авто
Kia готовит модель, которая сотрет границу между седаном и кроссовером
Известно, что в основу ляжет платформа E-GMP, на которой создаётся электрический кроссовер премиум-бренда Genesis.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Общество
В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
Армия и оружие
Су-57 назвали угрозой господству ВВС США
Появление у России и Китая истребителей пятого поколения поставило под угрозу господство США, которые ранее были безоговорочными лидерами в разработке и производстве таких самолетов.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
Технологии
Минкомсвязи обязало важные интернет-сайты создать версии без видео
Сайты, которые вошли в список социально значимых ресурсов. должны заняться подготовкой специальных-интернет версий. в противном случае они могут быть исключены из перечня.
Наука
Ученые уточнили сроки выживаемости коронавируса на поверхности банкнот, одежды и медицинских масок
Что касается наружного слоя медицинских масок, то на нем SARS-CoV-2 мог жить до семи дней, а на внутреннем слое оставался активным в течение четырех суток.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Общество
В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса
Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.
Общество
Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы
«Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.
Экономика
ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи
Совет директоров "Трубной металлургической компании" одобрил программу выкупа акций, а также делистинг с Лондонской фондовой биржи, сообщила компания.
Авто
Российский авторынок в марте вырос на 4%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Происшествия
В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки
Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).
Экономика
Fitch понизил рейтинги 15 российским банкам
Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что для частных банков в России настали тяжелые времена.
Наука
Светочувствительный белок чувствует вкус
Прошло ещё несколько лет, и вот сейчас в Current Biology вышла новая статья Монтелла и его сотрудников, которые утверждают, что опсины помогают дрозофилам чувствовать ещё и вкус.
Политика
Генпрокурор Украины открыла дело против Порошенко по ряду статей УК
Генпрокурор Украины открыла дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с назначениями судей в 2017 и 2019 годах.