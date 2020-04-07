с чего всё началось

В России состоялось более 3,7 тысячи шествий, в которых приняли участие более 10 млн человек. История «Бессмертного полка» началась в 2007 году, а с 2015 года акция официально стала общероссийской. Ранее сообщалось, что решение об отмене парада 9 мая в Москве еще не принято.

Общество В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.

Здоровье В Нижегородской области выявлено 80 случаев заражения коронавирусом Нижний Новгород, 8 апреля 2020, 11:25 — REGNUM По состоянию на 8 апреля в Нижегородской области подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Политика Путин поручил разработать программу поддержки бизнеса Президент Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку разработать программу дополнительной поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране.

Авто Кроссовер Mazda MX-30 может получить роторный мотор Японская компания Mazda может оснастить свой электрический кроссовер Mazda MX-30 компактным роторным двигателем внутреннего сгорания, который поможет увеличить запас хода будущей новинки до приемлемых показателей.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Экономика Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20% Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.

Общество В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.

Армия и оружие Су-57 назвали угрозой господству ВВС США Появление у России и Китая истребителей пятого поколения поставило под угрозу господство США, которые ранее были безоговорочными лидерами в разработке и производстве таких самолетов.

Технологии Минкомсвязи обязало важные интернет-сайты создать версии без видео Сайты, которые вошли в список социально значимых ресурсов. должны заняться подготовкой специальных-интернет версий. в противном случае они могут быть исключены из перечня.

Общество В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.

Общество Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы «Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.

Авто Российский авторынок в марте вырос на 4% Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.

Происшествия В Эстонии задержали 13-летнего основателя неонацистской группировки Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила личность и задержала одного из основателей международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD).

Экономика Fitch понизил рейтинги 15 российским банкам Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что для частных банков в России настали тяжелые времена.