ИзвестияАкциз на сталь и повышение НДПИ по руде одобрили в правительстве РФРешение было принято на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с представителями бизнеса.ИзвестияВласти введут акциз на сталь со ставкой 2,7% и изменит подход к расчету налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на удобрения, железную руду и коксующийся уголь.КомпанияВ итоге от идеи «налога на дивиденды» временно отказались.ForbesВ итоге, как сообщил глава РСПП Александр Шохин, был достигнут компромисс: акциз на жидкую сталь с 2022 года составит 2,7%, ставка НДПИ на железную руду — 4,8%.КоммерсантъЧитать далееСвернутьКоммерсантъКоммерсантъЦентральная Служба НовостейМой БрянскДума ТВSmotrim.ruНТВМоя Москва.онлайнИА Красная ВеснаThe Moscow PostРБКИнфоросForbesНародные новостиИнвест-ФорсайтREGNUMИзвестияПолитРоссияТелеканал 360°Газета.RuРосбалтСлово и ДелоЦентральная Служба НовостейРоссийская газетаПолитическая ЭкспертизаДума ТВС чего всё началосьВласти и бизнес договорились по налоговым вопросам на три годаШохин отметил, что РСПП считает компромиссом принятое решение. Как пояснил глава РСПП, конкретно власти и бизнес согласовали ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сектора майнинга и размер акциза на жидкую сталь.ТАССвчера в 10:26Подробнее о событииПравительство согласовало с бизнесом рост налоговКоммерсантъвчера в 15:50Акции металлургических компаний на Мосбирже немного снизились на фоне решений по налогамТАССвчера в 13:24Что произошло за день: четверг, 23 сентябряИнтерфаксвчера в 13:30Правительство одобрило акциз на сталь и повышение НДПИ для металлурговРБКвчера в 12:02Глава Минфина Силуанов: власти РФ договорились с бизнесом о привязке НДПИ к рыночным котировкамПРАЙМвчера в 11:00Налоговые компромиссы: акциз на жидкую сталь с 2022 г. составит 2,7%, ставка НДПИ на желруду - 4,8%Финмаркетвчера в 11:30Бизнес и правительство отложили вопрос введения налога на высокие дивидендыВедомостивчера в 13:35Показать ещёОценить539Поделиться