Будьте в Плюсе

Акциз на сталь и повышение НДПИ по руде одобрили в правительстве РФ

Решение было принято на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с представителями бизнеса.
Известия
Власти введут акциз на сталь со ставкой 2,7% и изменит подход к расчету налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на удобрения, железную руду и коксующийся уголь.
Компания
В итоге от идеи «налога на дивиденды» временно отказались.
Forbes
В итоге, как сообщил глава РСПП Александр Шохин, был достигнут компромисс: акциз на жидкую сталь с 2022 года составит 2,7%, ставка НДПИ на железную руду — 4,8%.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Власти и бизнес договорились по налоговым вопросам на три года
Шохин отметил, что РСПП считает компромиссом принятое решение. Как пояснил глава РСПП, конкретно власти и бизнес согласовали ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сектора майнинга и размер акциза на жидкую сталь.
ТАССвчера в 10:26

Подробнее о событии

Правительство согласовало с бизнесом рост налогов
Коммерсантъвчера в 15:50
Акции металлургических компаний на Мосбирже немного снизились на фоне решений по налогам
ТАССвчера в 13:24
Что произошло за день: четверг, 23 сентября
Интерфаксвчера в 13:30
Правительство одобрило акциз на сталь и повышение НДПИ для металлургов
РБКвчера в 12:02
Глава Минфина Силуанов: власти РФ договорились с бизнесом о привязке НДПИ к рыночным котировкам
ПРАЙМвчера в 11:00
Налоговые компромиссы: акциз на жидкую сталь с 2022 г. составит 2,7%, ставка НДПИ на желруду - 4,8%
Финмаркетвчера в 11:30
Бизнес и правительство отложили вопрос введения налога на высокие дивиденды
Ведомостивчера в 13:35

Интересное

«Я привыкла все доводить до идеала»: экс-волгодончанка Яна Михайлюк стала участницей Международного конкурса красоты

23-летняя экс-волгодончанка Яна Михайлюк в детстве мечтала стать стюардессой, ну а сейчас смело выступает на конкурсах красоты, прославляя не только свой родной Волгодонск.
Блокнот Волгодонсквчера в 10:01