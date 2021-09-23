Шохин отметил, что РСПП считает компромиссом принятое решение. Как пояснил глава РСПП, конкретно власти и бизнес согласовали ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сектора майнинга и размер акциза на жидкую сталь.
Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС (Христианско-демократического союза и баварского Христианско-социального союза) Армин Лашет поддержал введение в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2».
Сигэру Миямото объявил, что готовящийся полнометражный мультфильм о Марио выйдет в кино в конце 2022 года — если точнее, то 21 декабря в США (даты премьеры в Европе, Японии и других регионах объявят позже).