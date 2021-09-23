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Акциз на сталь и повышение НДПИ по руде одобрили в правительстве РФ

Решение было принято на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с представителями бизнеса.
Известия
В итоге на совещании согласовали предложенные Минфином рост ставок НДПИ, а также введение акциза на сталь, причем в меньшем размере, чем изначально предлагало правительство.
Forbes
«НДПИ по руде — 4,8%, акциз по жидкой стали — 2,7%. По минеральным удобрениям компромисс был достигнут», — заявил Шохин.
Слово и Дело
Базовая ставка в формуле сохранится на уровне 4% для производителей апатитового концентрата, а рентный коэффициент увеличится вдвое - с 3,5 до 7, а не до 8,75, как планировалось ранее.
ТАСС

С чего всё началось

Власти и бизнес договорились по налоговым вопросам на три года
Шохин отметил, что РСПП считает компромиссом принятое решение. Как пояснил глава РСПП, конкретно власти и бизнес согласовали ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сектора майнинга и размер акциза на жидкую сталь.
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Акциз на сталь и повышение НДПИ по руде одобрили в правительстве РФ
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