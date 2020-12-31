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Тарантас Ньюс
Тарантас Ньюс

Акцизы на бензин, дизельное топливо и автомобили выросли в РФ на 4 %

В России с 1 января 2021 года на 4% повышены ставки акцизов на легковые автомобили, а также бензин, дизельное топливо и моторные масла. Соответствующие поправки были заранее приняты в Налоговый кодекс.В источнике
Тарантас Ньюс
SpeedMe
Сиб.фм
RZN.info
Автоновости дня
YA62.ru
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ТАСС

Акцизы на бензин, дизтопливо и автомобили вырастут на 4%

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с президентом Владимиром Путиным в конце декабря, правительство не допустит роста цен на бензин и дизельное топливо выше инфляции.
ТАССвчера в 16:29
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SpeedMe

В России повысились акцизы на бензин, дизель и авто

SpeedMe13:49
Motor

В России выросли акцизы на автомобили, бензин и дизельное топливо

Motor12:20
ТАСС

Акцизы на бензин, дизтопливо и автомобили вырастут на 4%

ТАССвчера в 16:29
Автоновости дня

В РФ выросли акцизы на бензин, дизельное топливо и автомобили на 4%

Автоновости днявчера в 06:04
Эхо Москвы

Акцизы на бензин и другие виды топлива в новом году вырастут на 4%

Эхо Москвывчера в 04:35
Сиб.фм

Акцизы на бензин, дизельное топливо и автомобили выросли в России на 4 %

Сиб.фмвчера в 00:34
Тарантас Ньюс

Акцизы на бензин, дизельное топливо и автомобили выросли в РФ на 4 %

Тарантас Ньюсвчера в 10:04

В России с 1 января пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,3%

Для пенсионеров, которые нигде не работают, страховые пенсионные начисления с первого января 2021 года на всей территории Российской Федерации будут проиндексированы на 6,3%. Страховая пенсия для каждого получателя состоит из двух частей — стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты.
Вечерний курьер31.12.2020 в 01:38

Минздрав Украины исключил регистрацию в стране вакцины «Спутник V»

Сообщения о регистрации на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не соответствуют действительности, написал на своей странице в Facebook главный санитарный врач при министерстве здравоохранения страны Виктор Ляшко.
Ведомости10:49

Мурашко и Руденя посетили «красную зону» тверской клинической больницы

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Тверской области Игорь Руденя в субботу оценили работу медиков, которые лечат пациентов с COVID-19 в инфекционном госпитале областной клинической больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости14:28